На строительство ЦОД в США теперь приходится почти две трети всех денег на рынке частного офисного строительства ⁠ 2

Согласно даным Бюро переписи населения США, на текущий момент на строительство центров обработки данных в стране приходится почти две трети всех денег в сфере частного офисного строительства.

Речь о без малого 85 млрд долларов только за август. Это 63% от всего рынка. Рост всего за год составил 73%. Важно сказать, что это сумма без учёта оборудования для ЦОД — учитывается только само строительство.

Бюро отмечает, что на строительство сейчас тратится почти на порядок больше, чем всего пять лет назад. В частности, в январе 2021 года речь шла о 9,26 млрд долларов.

Также рост показала энергетическая сфера. Строительство объектов электроэнергетики выросло на 9,7% за год.