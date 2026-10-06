DLSS 5 опробовали на легендарной игре Doom

Оригинальную игру Doom 1993 года улучшили при помощи новейшей технологии нейронного рендеринга Nvidia DLSS 5.

Совместить игру 30-летней давности и технологию 2026 года так просто, конечно, не вышло бы. Поэтому разработчик с псевдонимом niko-zvt создал порт Doom 1.10 для Windows x64 и перестроил его архитектуру под DirectX 12.

Модифицированный движок внутри себя всё ещё рендерит картинку в оригинальном разрешении 320 х 300 пикселей, но затем система расширяет его в окне DirectX 12 до 1280 х 800 пикселей. Что важнее для конкретно этого проекта, каждый кадр в моде генерирует данные о глубине, нормалях и движении, чего, конечно, не было в оригинальной игре.

Результат, конечно, довольно специфический. Никакого невероятного преображения в этом случае нет, но нужно понимать, что речь об игре 1993 года.