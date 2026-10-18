Apple запретила в App Store приложения, «раздевающие» фото с помощью ИИ

Новые правила требуют активно удалять дипфейки с интимными изображениями и блокируют приложения, скрывающие такие функции при проверке

Apple расширила правила App Store, запретив приложения, которые используют искусственный интеллект для создания «раздевающих» изображений — реалистичных обнажённых фотографий реальных людей без их согласия. Разработчики обязаны активно предотвращать появление таких материалов и удалять их, иначе приложение будет удалено из магазина.

Новое руководство 2.5.19 направлено против обманной тактики: разработчики, которые скрывают функцию «обнажения» на этапе проверки и добавляют её после одобрения, рискуют быть исключёнными из App Store и программы Apple Developer Program. Это ответ на случаи, когда приложения маскировались под безобидные инструменты, а затем активировали вредоносную функцию.

Apple запретила в App Store приложения, «раздевающие» фото с помощью ИИ
Источник изображения: сгенерировано Muse

Обновление также закрывает лазейку для ИИ-чатов: ранее Apple угрожала удалить Grok от xAI из-за дипфейков с обнажёнными телами, и лишь после добавления защиты xAI получила одобрение обновлённой версии. Теперь требования ужесточены для всех категорий приложений.

Дополнительно Apple расширила запрет на приложения, способствующие торговле людьми и эксплуатации детей, на альтернативные магазины приложений.

Искусственный интеллектAppleApp StoreAppleИскусственный интеллектдипфейкиИсточники:macrumors

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