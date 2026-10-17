Более 8000 долларов за игровой планшет. Топовая версия нового OneXPlayer Super X Pro предлагает 192 ГБ ОЗУ

И жидкостное охлаждение

Планшет OneXPlayer Super X Pro на Ryzen AI Max+ PRO 495 со 192 ГБ ОЗУ будет невероятно дорогим. Это было ожидаемо, учитывая параметры, но теперь мы знаем точно.

Новинка уже появилась в онлайн-магазине производителя, где за неё просят 8080 долларов. Правда, это не просто за топовую версию, а ту, которая комплектуется жидкостной системой охлаждения. Если отказаться от неё, а также довольствоваться 128 ГБ ОЗУ вместо максимальных 192 ГБ, то придётся заплатить «лишь» 4700 долларов.

Более 8000 долларов за игровой планшет. Топовая версия нового OneXPlayer Super X Pro предлагает 192 ГБ ОЗУ
Источник изображения: OneXPlayer

Для сравнения, прошлое поколение на Ryzen AI Max+ 395 с 64 ГБ ОЗУ прямо сейчас можно купить за 3200 долларов, а базовая версия на Ryzen AI Max+ 388 с 48 ГБ памяти обойдётся лишь в 2600 долларов.

Цена в 8000 долларов за топовую конфигурацию может показаться чудовищной для планшета, но даже обычный мини-ПК от самой AMD ровно с той же конфигурацией стоит 7300 долларов, а тут ещё экран, батарея и прочие компоненты.

Ноутбуки и планшетыOneXPlayerИсточники:OneXPlayer

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