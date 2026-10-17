За этот монитор с подсветкой QD-MiniLED просят 485 долларов. Представлен AOC Agon Pro AGP277QKM ⁠ 1

Компания AOC представила игровой монитор Agon Pro AGP277QKM, который при цене 485 долларов предлагает панель QD-MiniLED.

Если точнее, то это панель Fast IPS с подсветкой QD-MiniLED. Тут 1152 зоны локального затенения, 10-битное отображение цвета, 98-процентный охват пространства DCI-P3, Delta E ниже единицы и сертификат VESA DisplayHDR 1000.

Панель диагональю 27 дюймов характеризуется разрешением 1440р и поддерживает кадровую частоту в 400 Гц с возможностью разгона до 425 Гц.

Ещё можно выделить DisplayPort 2.1 с поддержкой UHBR13.5, пару HDMI 2.1 и три порта USB-A.