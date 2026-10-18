Дроны атаковали дата-центр VK

БПЛА атаковали дата-центр VK в Ленинградской области, что подтвердили в компании.

На ЦОД VK в Ленинградской области совершена атака БПЛА. Сервисы VK доступны пользователям в обычном режиме. VK

Ранее губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил об отражении масштабной атаки БПЛА, в ходе которой были сбиты почти 100 беспилотников.

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Напомним, за последние несколько дней были атакованы три дата-центра «Яндекса». Атака на дата-центр во Владимире произошла в ночь на 11 октября. До этого еще два дата-центра «Яндекса» пострадали в результате атак беспилотников.

«Яндекс» сообщил, что деньги пользователей «Яндекс Пэй» находятся в безопасности, несмотря на повреждение дата-центра во Владимире.

Минцифры помогло «Яндексу» оперативно найти резервные площадки для переноса ключевых систем после ударов беспилотников по дата-центрам.