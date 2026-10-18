Операторы «П.А.К.Т.» и «еТелеком» сообщили о DDoS-атаке

Операторы в Петербурге предупредили о сбоях с интернетом

Два независимых интернет-провайдера Санкт-Петербурга — «П.А.К.Т.» и «еТелеком» — столкнулись с техническими проблемами из-за мощной DDoS-атаки.

В «П.А.К.Т.» сообщили, что злоумышленники атакуют серверное оборудование компании, из-за чего у части абонентов могут возникать перебои с подключением к сети и доступом в личный кабинет.

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О неполадках также предупредил оператор «еТелеком». Обе компании заявили, что рассчитывают восстановить нормальную работу сервисов в ближайшее время.

По данным сервиса Detector404, отслеживающего интернет-сбои, наибольшее количество жалоб от пользователей в Петербурге было зафиксировано в субботу около 15:00 по московскому времени. Впоследствии число сообщений о проблемах стало сокращаться.