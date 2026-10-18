Маск пообещал наделить Tesla Roadster сознанием: спорткар сможет выполнять трюки по команде

Илон Маск заявил, что новый электрический спорткар Tesla Roadster сможет самостоятельно выполнять различные трюки по голосовой команде.

В ответ на публикацию о возможностях автомобиля глава компании написал в соцсети X, что машина будет обладать «сознанием» и сможет автономно воспроизводить продемонстрированные манёвры.

Это правда. Вы сможете попросить Roadster выполнять любые из показанных трюков в автономном режиме, поскольку он будет наделен сознанием.

На презентации в Техасе Roadster перелетел через препятствие с переворотом в воздухе, а затем поднялся по изогнутой рампе и спрыгнул с неё. Маск также сообщил, что в штаб-квартире Tesla оборудуют специальную трассу с «мёртвыми петлями», где владельцы смогут испытывать автомобиль и проверять его возможности.

Ещё одной демонстрацией стал видеоролик, в котором спорткар разгоняется с места до 60 миль в час (около 97 км/ч) за 0,81 секунды.

Начало серийного производства Roadster запланировано на 2028 год.

По словам Маска, максимальная скорость Roadster может превысить 0,5 Маха, то есть приблизительно 612 км/ч. Это заметно выше заявленных для версий Thrust и Rocket 370 км/ч. Добиться такого результата должны помочь дополнительные двигатели в задней части, сопла управления ориентацией, вентиляторы для создания прижимной силы и активная аэродинамика.