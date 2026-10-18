Маск пообещал наделить Tesla Roadster сознанием: спорткар сможет выполнять трюки по команде
Электромобиль научится автономно повторять сложные манёвры, показанные на презентации
Илон Маск заявил, что новый электрический спорткар Tesla Roadster сможет самостоятельно выполнять различные трюки по голосовой команде.
В ответ на публикацию о возможностях автомобиля глава компании написал в соцсети X, что машина будет обладать «сознанием» и сможет автономно воспроизводить продемонстрированные манёвры.
Это правда. Вы сможете попросить Roadster выполнять любые из показанных трюков в автономном режиме, поскольку он будет наделен сознанием.
На презентации в Техасе Roadster перелетел через препятствие с переворотом в воздухе, а затем поднялся по изогнутой рампе и спрыгнул с неё. Маск также сообщил, что в штаб-квартире Tesla оборудуют специальную трассу с «мёртвыми петлями», где владельцы смогут испытывать автомобиль и проверять его возможности.
Ещё одной демонстрацией стал видеоролик, в котором спорткар разгоняется с места до 60 миль в час (около 97 км/ч) за 0,81 секунды.
Начало серийного производства Roadster запланировано на 2028 год.
По словам Маска, максимальная скорость Roadster может превысить 0,5 Маха, то есть приблизительно 612 км/ч. Это заметно выше заявленных для версий Thrust и Rocket 370 км/ч. Добиться такого результата должны помочь дополнительные двигатели в задней части, сопла управления ориентацией, вентиляторы для создания прижимной силы и активная аэродинамика.