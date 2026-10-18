Huawei готовит новый бренд смартфонов Starlight

Линейка должна повторить прежнюю стратегию Honor и составить конкуренцию Redmi, iQOO и Realme.

Huawei готовится вывести на рынок новый суббренд смартфонов Starlight, известный в Китае как Xingmang. Устройства будут продаваться преимущественно через интернет и предложат доступное соотношение цены и производительности.

В разработке якобы находятся сразу несколько моделей, включая смартфон с активным охлаждением при помощи встроенного вентилятора. В качестве аппаратной основы рассматриваются фирменные однокристальные системы Kirin 8-й и 9-й серий.

Huawei готовит новый бренд смартфонов Starlight
Источник изображения: Изображение сгенерировано в Midjourney

Сейчас Huawei развивает несколько основных линеек: Mate и Pura ориентированы на премиальный сегмент, Nova делает акцент на дизайне и возможностях камер, а Enjoy занимает бюджетную нишу. Новый бренд мог бы заполнить промежуток между доступными устройствами и производительными смартфонами среднего класса, которые активно выпускают Redmi, iQOO и Realme. Такая стратегия напоминает раннюю модель развития Honor, которая изначально была доступным онлайн-брендом Huawei, а затем стала независимой компанией.

Starlight также может помочь Huawei расширить аудиторию HarmonyOS. По данным публикации, число устройств с HarmonyOS 6 и HarmonyOS 7 превысило 90 млн, а каталог нативных приложений продолжает увеличиваться. Более доступные смартфоны способны привлечь новых пользователей и повысить интерес разработчиков к платформе. Однако успех возможного суббренда будет зависеть от цен, доступности устройств и реакции покупателей. Официального подтверждения запуска Starlight пока нет.

Мобильные телефоныHuaweiИсточники:gizmochina

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