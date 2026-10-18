Аккумулятор Blue Ocean ёмкостью 9000 мА·ч с кремниевым анодом и экран 2K с частотой 185 Гц и сенсорным откликом 5000 Гц. iQOO Neo12 на подходе

Новинка выйдет в конце октября и предложит игровой чип Q3

Компания iQOO раскрыла новые подробности о смартфоне Neo12 на встрече с участием Visionox и Университета Цинхуа, состоявшейся 14 октября.

Вице-президент iQOO по продуктам Ло Фэн подтвердил, что устройство поступит в продажу в конце месяца. Смартфон оснастят экраном с разрешением 2K и частотой обновления 185 Гц, а также фирменным игровым чипом Q3. Производитель заявляет о поддержке более 50 игр с частотой 185 кадров в секунду.

Аккумулятор Blue Ocean ёмкостью 9000 мА·ч с кремниевым анодом и экран 2K с частотой 185 Гц и сенсорным откликом 5000 Гц. iQOO Neo12 на подходе
Источник изображения: ithome

За производительность, согласно опубликованным характеристикам, будет отвечать Snapdragon 8 Elite Gen 5. Для охлаждения предусмотрена система Ice Dome со встроенным вентилятором. Экран получит пиковую яркость 2200 нит по всей площади, поддержку улучшения динамического диапазона XDR и режим с яркостью 1 нит. Смартфону также приписывают металлическую рамку, 3D-ультразвуковой сканер отпечатков пальцев и технологию управления Q-flex.

Отдельное внимание уделено сенсорному управлению: Neo12 получит тот же сверхчувствительный сенсорный чип, что и флагманский iQOO 16. Заявленная максимальная мгновенная частота дискретизации касаний достигает 5000 Гц, а при мультитач-управлении — 500 Гц. За автономность будет отвечать аккумулятор Blue Ocean ёмкостью 9000 мА·ч с кремниевым анодом пятого поколения и плотностью энергии 916 Вт·ч/л. Производитель также заявляет поддержку трассировки лучей и игровых инструментов улучшения графики.

Мобильные телефоныiQooИсточники:ithome

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