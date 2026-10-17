Но оператор утверждает, что загрязнённая вода не попадает в окружающую среду

На японской АЭС «Онагава» остановлен энергоблок из-за утечки радиоактивной воды: через неисправный клапан уходит около 200 литров воды в час

В Японии остановлен второй энергоблок атомной электростанции «Онагава» в префектуре Мияги на северо-востоке страны. Причиной стала утечка технической воды через неисправный клапан. По данным оператора станции, компании Tohoku Electric Power, вода содержит небольшое количество радиоактивных веществ.

Остановка запланирована на десять дней — за это время специалисты обследуют оборудование и заменят неисправные детали.

Источник изображения: Juntaro Yokoyama

Уровень воды в дренажном резервуаре станции начал повышаться ещё в июле. После проверки компания установила, что вода поступает туда через негерметичный клапан. По оценке оператора, утечка составляет около 200 литров в час. Собранную воду удерживают в пределах станции. В Tohoku Electric Power заявили, что измерения не выявили повышенного уровня радиации в окружающей среде.

В октябре 2024 года второй энергоблок «Онагавы» стал первым реактором в восточной Японии, возобновившим работу после землетрясения и цунами 2011 года. Тогда стихийное бедствие привело к аварии на АЭС «Фукусима-1» и масштабному радиоактивному загрязнению. «Онагава» также находилась в пострадавшем регионе, но избежала подобной аварии.