Три миниатюрных органоида мозга распознали буквы Брайля с точностью 83%

Учёные объединили выращенную в лаборатории нервную ткань с искусственным сенсором

Учёные из Бристольского университета проверили, можно ли использовать выращенную в лаборатории нервную ткань для обработки сигналов от искусственного осязания. В эксперименте три миниатюрных органоида мозга помогли компьютеру распознавать электрические сигналы, соответствующие буквам Брайля, с точностью 83%. При использовании одного органоида точность составляла 61%.

Органоиды — это выращенные в лаборатории модели органов или их отдельных частей. В эксперименте использовали органоиды мозга человека размером менее миллиметра, каждый из которых содержал около 10 000 нейронов и вспомогательные клетки. Их разместили на многоэлектродных матрицах, которые поддерживали нервную ткань в жизнеспособном состоянии, передавали ей электрические сигналы и регистрировали ответную активность.

Для эксперимента учёные использовали тактильный сенсор, фиксировавший сигналы, соответствующие 26 буквам алфавита Брайля. Эти данные преобразовали в электрические импульсы и подали на органоиды. Затем алгоритм машинного обучения анализировал возникающую нейронную активность и определял, какой букве соответствовал входной сигнал. Таким образом, нервная ткань участвовала в обработке информации между искусственным сенсором и компьютерной системой распознавания.

Три миниатюрных органоида мозга распознали буквы Брайля с точностью 83%
Источник изображения: сгенерировано Muse

Когда алгоритм анализировал ответ одного органоида, точность классификации составляла 61%. Объединение ответов трёх органоидов повысило показатель до 83%. Авторы предполагают, что дело может быть в различиях между отдельными органоидами: у них неодинаковые связи между нейронами, стадии развития и фоновая активность. Поэтому один и тот же входной сигнал вызывает не полностью одинаковые ответы, которые могут содержать взаимодополняющую информацию.

Команда также проверила устойчивость системы к искусственным помехам. Учёные искажали сигналы, соответствующие буквам Брайля, и сравнивали распознавание по ответам органоидов с прямым анализом зашумлённых данных тем же алгоритмом. В условиях помех система с тремя органоидами сохраняла точность лучше. Это указывает на то, что биологический компонент может быть полезен не только для передачи сигналов, но и для обработки информации при ухудшении входных данных.

При этом эксперимент не показал, что органоиды научились читать в человеческом смысле, понимают буквы или способны обучаться на собственном опыте. Исследователи продемонстрировали распознавание сигналов в одной специально организованной задаче с заранее заданным способом кодирования. Они также ещё не установили, почему объединение нескольких органоидов улучшает результат. Различия между ними могут помогать системе, но одновременно затрудняют создание предсказуемых и стандартизированных биогибридных вычислительных устройств.

Следующий этап — проверить, как органоиды справляются с более сложными сигналами: текстурами, краями предметов и прикосновениями. Учёные также планируют перейти к системам с обратной связью, в которых результат действий влияет на последующие сигналы, поступающие к нервной ткани. Это позволит проверить, способны ли органоиды адаптироваться на основе опыта.

Предыдущая публикация: SK hynix показала память для ИИ-серверов со скоростью до 80 ГБ/сСледующая публикация: Индия сделала важный шаг к первому пилотируемому полёту: корабль Gaganyaan прошёл ключевые испытания перед запуском в космос
Главное
Все новости
26 минут назадНовый алгоритм ищет гравитационные волны за миллисекунды и справляется с помехами лучше классического метода
30 минут назадИндия сделала важный шаг к первому пилотируемому полёту: корабль Gaganyaan прошёл ключевые испытания перед запуском в космос
03:56SK hynix показала память для ИИ-серверов со скоростью до 80 ГБ/с
03:46CERN и Mistral построят фундаментальную модель физики на данных Большого адронного коллайдера
03:41Без задания и награды: ИИ-агент начал играть на виртуальном острове
03:313Илон Маск: спасти госдолг США смогут только ИИ и роботы
03:24Google заявляет о самоулучшающемся ИИ. Собственный отчёт компании не видит ускорения
02:33ИИ может найти нужные данные в научной статье, выполнить расчёты и всё равно не понять, как именно авторы пришли к результату
02:26Спутники помогли раскрыть устройство недр карликовой планеты Хаумеа
01:08Люди увидели предмет, которого не существовало: учёные разобрали 55 исследований фокусов
00:392Астрономы открыли первую зелёную звезду и, возможно, самую красную в истории наблюдений
17 окт 23:432GPT-6-Astra решила 49 из 50 задач по теоретической физике — и нашла ошибки в расчётах учёных
17 окт 23:353Агент Google DeepMind решил 9 открытых математических задач Эрдёша — 2 из них не могли решить 56 лет
17 окт 23:24ИИ против болезни Альцгеймера: созданы молекулярные «ножницы» с ускорением реакции в 10 миллиардов раз
17 окт 23:155Физики рассчитали более эффективный путь к термоядерному зажиганию
17 окт 21:29Аминокислоты научились различать по одной молекуле с точностью выше 80%
17 окт 21:29Восемь штатов США подали в суд на OpenAI из-за безопасности ChatGPT для детей
17 окт 21:076Bank of America нанял 1000 подрядчиков для устранения уязвимостей, найденных ИИ
17 окт 20:479На японской АЭС «Онагава» остановлен энергоблок из-за утечки радиоактивной воды: через неисправный клапан уходит около 200 литров воды в час
17 окт 20:34Телескоп «Джеймс Уэбб» показал, что экзопланета WASP-17b имеет форму яйца
17 окт 19:55Asus впервые за пять лет выпустила видеокарту на GPU Intel. Правда, вовсе не для геймеров
17 окт 19:413За этот монитор с подсветкой QD-MiniLED просят 485 долларов. Представлен AOC Agon Pro AGP277QKM
17 окт 19:341Более 8000 долларов за игровой планшет. Топовая версия нового OneXPlayer Super X Pro предлагает 192 ГБ ОЗУ
17 окт 19:2413Intel первые рассказала о процессорах Razor Lake 2028 года, пообещав 700 TOPS производительности
17 окт 18:5321Asus представила витую пару для богатых : $42 за 1,5 метра
17 окт 18:467Nvidia не прощается с GeForce RTX 5090 — несмотря на то, что купить видеокарту становится всё сложнее
17 окт 18:321Baseus выпустила пауэрбанк за $25 с батареей 20 000 мА·ч, двумя кабелями и зарядкой 45 Вт
Российские учёные вошли в топ-1% мировых исследователей в области ИИ17 окт 18:1730Российские учёные вошли в топ-1% мировых исследователей в области ИИ В рейтинг Elsevier попали четыре специалиста, связанных с Яндексом, Сколтехом и СПбГУ
17 окт 17:3719000 мАч, 100 Вт, 200 Мп, оптический зум 3,5х, разогнанная Snapdragon 8 Elite Gen 5 и вентилятор. Опубликовано первое изображение OnePlus Ace 7 Pro и OnePlus Ace 7
17 окт 17:1814Первая частная российская орбитальная ракета полетит в 2031 году — она получит жидкостные кислородно-керосиновые двигатели
Луна уменьшилась на 45 метров: спутник Земли продолжает сжиматься — и новые разломы появляются до сих пор 17 окт 17:095Луна уменьшилась на 45 метров: спутник Земли продолжает сжиматься — и новые разломы появляются до сих пор Остывание лунных недр вызвало образование более 10 тыс. разломов
17 окт 15:2312Новые флагманы Vivo в Европе будут стоить примерно как iPhone 18 Pro. Стали известны цены на старшие модели линейки X500