Люди увидели предмет, которого не существовало: учёные разобрали 55 исследований фокусов

Фокусник показывает пустые руки, изображает манипуляции с невидимым предметом — и заставляет зрителей поверить, что тот исчез. В эксперименте Phantom Vanish Trick почти треть участников сообщила, что действительно видела предмет, которого в руках фокусника не было. Многие описывали его так, что он напоминал объекты из предыдущих фокусов. Результаты этого опыта и ещё 54 исследований вошли в обзор, опубликованный в журнале Frontiers in Psychology.

Исследователи предполагают, что зрители достраивали картину происходящего на основе ожиданий. Перед финальным трюком участники смотрели записи выступлений с настоящими предметами, а затем видели похожие движения рук, но уже без объекта. Мозг мог использовать знакомый сценарий, чтобы заполнить недостающую информацию. Видео были беззвучными, поэтому эффект нельзя объяснить устными подсказками.

Для этой работы авторы проанализировали экспериментальные исследования, опубликованные с 1995 по 2026 год, чтобы выяснить, как фокусники используют особенности внимания, восприятия, рассуждения и памяти. Один из главных выводов: даже если человек смотрит прямо на событие, это не гарантирует, что он его осознаёт.

Источник изображения: сгенерировано Muse

Например, в эксперименте с падающей зажигалкой зрители могли не заметить падение, хотя смотрели на нужную область или рядом с ней. Дело в том, что направление взгляда и внимание не совпадают полностью: человек способен смотреть на одно, мысленно сосредоточившись на другом. Фокуснику достаточно переключить внимание зрителя, не обязательно заставляя его переводить взгляд. В другом исследовании зрители часто моргали вблизи момента секретного действия, а не в кульминации трюка и авторы предположили, что это может помогать скрывать манипуляцию.

Ожидания способны влиять и на то, как люди воспринимают движение. В иллюзии исчезающего мяча фокусник подбрасывает мяч, а затем изображает новый бросок, оставляя его в руке. Зрители могут увидеть, как мяч поднимается и исчезает, хотя он не покидал ладонь. В одном исследовании для такого эффекта не требовалось даже предварительно показывать настоящий бросок: достаточно было привычных представлений о движении предметов. В варианте с монетой подходящий звук повышал вероятность иллюзии.

Зрительная система автоматически достраивает и скрытые фрагменты объектов, поэтому человек может знать, как устроен трюк, и всё равно видеть иллюзию. Исследования с нейровизуализацией также указывают на участие мозговых сетей, связанных с прогнозированием и обнаружением нарушений ожиданий. Однако таких работ в обзоре было всего 5 и нейронные механизмы пока изучены недостаточно.