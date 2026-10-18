ISRO подтвердила работу механизмов разделения корабельных модулей и проверила, выдерживают ли критически важные системы ударные нагрузки

Индия сделала важный шаг к первому пилотируемому полёту: корабль Gaganyaan прошёл ключевые испытания перед запуском в космос

Индийская организация космических исследований (ISRO) завершила серию испытаний системы отделения спускаемого аппарата от служебного модуля корабля Gaganyaan. Проверки прошли в Космическом центре имени Викрама Сарабхая в Тируванантапураме и стали важным этапом подготовки к первому беспилотному полёту программы.

Испытания подтвердили работоспособность конструкции системы разделения и способность ключевых бортовых систем выдерживать ударные нагрузки в момент отделения. Проверку прошли, в частности, авионика, инерциальная навигационная система, теплозащита заднего и конического экранов, защитный экран раскрываемого соединительного узла, а также пиротехнические устройства системы перевода спускаемого аппарата в вертикальное положение.

Источник изображения: ISRO

Во время запуска и орбитального полёта спускаемый и служебный модули остаются соединёнными. Перед возвращением на Землю спускаемый аппарат должен отделиться от служебного с помощью последовательности точно синхронизированных механизмов. Надёжность этой операции критически важна для безопасного входа в атмосферу.

Первый беспилотный полёт Gaganyaan, обозначенный G1, должен включать робота Vyommitra, предназначенного для имитации некоторых условий пребывания человека на борту. В перспективе Индия планирует отправлять на орбиту экипаж из трёх человек для трёхдневной миссии на высоте около 400 км, после чего корабль должен вернуться на Землю и приводниться в индийских водах.

Завершённые испытания дополняют предыдущие проверки систем корабля, проведённые в 2026 году, включая механизмы перевода спускаемого аппарата в вертикальное положение и соединения бортовых коммуникаций. Перед первым пилотируемым полётом ISRO планирует выполнить несколько беспилотных миссий.