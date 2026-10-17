Bank of America нанял 1000 подрядчиков для устранения уязвимостей, найденных ИИ
Модель Mythos компании Anthropic помогла выявить множество программных дефектов
Bank of America привлёк 1000 подрядчиков для устранения программных уязвимостей, выявленных продвинутыми моделями искусственного интеллекта, в том числе Mythos компании Anthropic. Об этом генеральный директор банка Брайан Мойнихан сообщил аналитикам после публикации квартальных результатов. Подрядчики, нанятые во втором квартале, продолжают работать вместе с 3000 штатных специалистов, занимающихся безопасностью и исправлением уязвимостей программного обеспечения.
В этом году банк проверяет и исправляет собственный код, а также программы сторонних поставщиков. По словам Мойнихана, в третьем квартале на устранение уязвимостей и связанные с соблюдением требований регуляторов меры банк потратил более $200 млн. Руководство рассчитывает, что расходы на исправление программного обеспечения со временем сократятся, когда накопившиеся проблемы будут устранены.
Anthropic предоставила доступ к Mythos в апреле, ограничив круг пользователей отдельными банками, технологическими компаниями и государственными структурами. После появления модели американские банки начали проверять программные системы: уязвимости, исправление которых раньше могли откладывать на недели, стали устранять за несколько дней. Число обнаруженных дефектов исчислялось тысячами, большинство из них относились к низкой или умеренной степени серьёзности.
Мойнихан назвал риски реальными и отметил, что банкам необходимо опережать угрозы, одновременно оценивая безопасность программных продуктов поставщиков. Дополнительные расходы связаны и с соблюдением требований по противодействию отмыванию денег: в минувший вторник американская Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) объявила о штрафе для Bank of America в размере $1,2 млрд из-за ненадлежащего сообщения о подозрительных транзакциях.