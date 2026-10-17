Bank of America нанял 1000 подрядчиков для устранения уязвимостей, найденных ИИ

Bank of America привлёк 1000 подрядчиков для устранения программных уязвимостей, выявленных продвинутыми моделями искусственного интеллекта, в том числе Mythos компании Anthropic. Об этом генеральный директор банка Брайан Мойнихан сообщил аналитикам после публикации квартальных результатов. Подрядчики, нанятые во втором квартале, продолжают работать вместе с 3000 штатных специалистов, занимающихся безопасностью и исправлением уязвимостей программного обеспечения.

В этом году банк проверяет и исправляет собственный код, а также программы сторонних поставщиков. По словам Мойнихана, в третьем квартале на устранение уязвимостей и связанные с соблюдением требований регуляторов меры банк потратил более $200 млн. Руководство рассчитывает, что расходы на исправление программного обеспечения со временем сократятся, когда накопившиеся проблемы будут устранены.

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Anthropic предоставила доступ к Mythos в апреле, ограничив круг пользователей отдельными банками, технологическими компаниями и государственными структурами. После появления модели американские банки начали проверять программные системы: уязвимости, исправление которых раньше могли откладывать на недели, стали устранять за несколько дней. Число обнаруженных дефектов исчислялось тысячами, большинство из них относились к низкой или умеренной степени серьёзности.

Мойнихан назвал риски реальными и отметил, что банкам необходимо опережать угрозы, одновременно оценивая безопасность программных продуктов поставщиков. Дополнительные расходы связаны и с соблюдением требований по противодействию отмыванию денег: в минувший вторник американская Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) объявила о штрафе для Bank of America в размере $1,2 млрд из-за ненадлежащего сообщения о подозрительных транзакциях.