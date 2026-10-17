Asus впервые за пять лет выпустила видеокарту на GPU Intel. Правда, вовсе не для геймеров

Компания Asus представила свою первую за несколько лет видеокарту на GPU Intel. Иронично, что это вовсе не игровое решение.

Компания анонсировала модель UGen Intel Arc Pro B70. Из названия понятно, что это профессиональная модель Arc Pro B70. Та самая, которая единственной в линейке Arc нового поколения получила старший GPU с 32 ядрами Xe. Такой же должна была быть игровая Arc B770, но она так и не вышла и уже вряд ли выйдет, учитывая ситуацию на рынке.

Новинка Asus, как и любая другая такая видеокарта, оснащена 32 ГБ памяти. Что касается исполнения, это двухслотовое решение с «турбиной».

В последний раз до этого Asus выпускала дискретную видеокарту на GPU Intel пять лет назад. Это было ещё до семейства Arc, а видеокартой была редкая и спорная Intel DG1, которая даже не работала на ПК с процессорами AMD. Занятно, что Asus по началу была одной из двух компаний, кто вообще решил выпустить DG1 на рынок.

Когда появились карты Arc, Asus не стала выпускать свои варианты, и вот теперь решила выпустить, но профессиональную модель. Вероятно, на фоне бума ИИ и повышенного спроса на карты с большим объёмом памяти.