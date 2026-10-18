Стартап из Y Combinator решил убрать 90% деталей из ракетного двигателя и сохранить характеристики Falcon 9

Немецкий стартап Ratlog, основанный выпускниками Дрезденского университета, представил в рамках осеннего набора Y Combinator проект тяжёлой ракеты-носителя, который радикально отличается от традиционных подходов. Компания планирует сократить количество деталей ракетного двигателя на 90%.

«Есть компании, которые используют другое топливо или строят бак из другого материала, но это всё инкрементальные шаги. Мы — единственные, кто делает нечто действительно иное», — заявил CEO и сооснователь Чарли Вайзе.

Ракета нацелена на характеристики Falcon 9 — к таким параметрам уже привыкли заказчики, — но, вероятно, получит более широкий обтекатель. Команда быстро движется: первый грант в €30 тыс. от правительства Германии получен в апреле, прототип испытан в начале сентября, а спустя несколько недель стартап попал в Y Combinator. Для сравнения, израильская Isar Aerospace, основанная в 2018 году, запустила свою первую, меньшую ракету в 2025-м.

Источник изображения: Ratlog

Уже в ноябре Ratlog планирует провести горячие испытания, а в декабре — продемонстрировать результаты на демо-дне Y Combinator. У компании уже есть предварительные соглашения от операторов орбитальных дата-центров и спутниковых группировок. Свою нишу основатели видят в Европе — по их словам, они хотят стать «более дешёвым и доступным Ariane 6». Стартовые площадки рассматриваются в Омане и ОАЭ.

Если подход Ratlog сработает, то он может значительно снизить стоимость и время производства ракетных двигателей, что откроет путь к большому количеству запусков.