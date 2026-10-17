Аминокислоты научились различать по одной молекуле с точностью выше 80%

Метод японских учёных различает зеркальные формы аминокислот с точностью выше 80% и может помочь искать признаки жизни в образцах с других планет

Учёные из Университета Осаки разработали метод, который позволяет различать зеркальные формы аминокислот на уровне отдельных молекул. В экспериментах точность превысила 80%. Технология в перспективе может найти применение в компактных приборах для поиска признаков внеземной жизни.

Аминокислоты — строительные блоки белков — существуют в двух зеркальных формах, обозначаемых L и D. Они имеют одинаковый химический состав, но различаются пространственным расположением атомов. Земная жизнь преимущественно использует L-аминокислоты, тогда как сахара в живых системах обычно представлены D-формами. При этом небиологические химические и физические процессы, как правило, образуют примерно равные количества обеих разновидностей. Поэтому выраженное преобладание одной формы может служить биомаркером — признаком возможного присутствия жизни.

До сих пор для определения соотношения зеркальных форм требовалось анализировать большие количества молекул. В новом методе молекулы поочерёдно проходят через микроскопический зазор между двумя золотыми нанопроводами. При прохождении каждой молекулы возникает небольшой туннельный ток — электрический ток, возникающий при прохождении частицы через энергетический барьер. Его характерная форма сигнала зависит от молекулы, а алгоритмы искусственного интеллекта позволяют анализировать эти сигналы и определять, к какой зеркальной форме относится аминокислота.

Аминокислоты научились различать по одной молекуле с точностью выше 80%
Источник изображения: сгенерировано Muse

В ходе экспериментов метод позволил различать L- и D-аминокислоты с точностью более 80%. Ведущий автор работы Такахито Осиро назвал результат первой демонстрацией определения хиральности аминокислот на уровне отдельных молекул.

Чтобы проверить пригодность метода для анализа материалов, отличающихся от привычных земных образцов, команда изучила вещества из метеорита Мерчисон, упавшего в Австралии, и образцы почвы из чилийской пустыни Атакама. По словам старшего автора работы Масатэру Танигути, их метод показал результаты, сопоставимые с существующими способами анализа, которые работают с большими количествами молекул: оба подхода позволили выявить основные особенности аминокислотного состава образцов.

Следующий этап — использование метода при создании миниатюрных электрических приборов для астробиологических миссий. Такие устройства могли бы анализировать молекулярные признаки возможной жизни непосредственно в исследуемом материале.

Предыдущая публикация: Восемь штатов США подали в суд на OpenAI из-за безопасности ChatGPT для детей
Главное
Все новости
21:29Восемь штатов США подали в суд на OpenAI из-за безопасности ChatGPT для детей
21:071Bank of America нанял 1000 подрядчиков для устранения уязвимостей, найденных ИИ
20:471На японской АЭС «Онагава» остановлен энергоблок из-за утечки радиоактивной воды: через неисправный клапан уходит около 200 литров воды в час
20:34Телескоп «Джеймс Уэбб» показал, что экзопланета WASP-17b имеет форму яйца
19:55Asus впервые за пять лет выпустила видеокарту на GPU Intel. Правда, вовсе не для геймеров
19:412За этот монитор с подсветкой QD-MiniLED просят 485 долларов. Представлен AOC Agon Pro AGP277QKM
19:341Более 8000 долларов за игровой планшет. Топовая версия нового OneXPlayer Super X Pro предлагает 192 ГБ ОЗУ
19:248Intel первые рассказала о процессорах Razor Lake 2028 года, пообещав 700 TOPS производительности
18:5320Asus представила витую пару для богатых : $42 за 1,5 метра
18:467Nvidia не прощается с GeForce RTX 5090 — несмотря на то, что купить видеокарту становится всё сложнее
18:321Baseus выпустила пауэрбанк за $25 с батареей 20 000 мА·ч, двумя кабелями и зарядкой 45 Вт
Российские учёные вошли в топ-1% мировых исследователей в области ИИ18:1725Российские учёные вошли в топ-1% мировых исследователей в области ИИ В рейтинг Elsevier попали четыре специалиста, связанных с Яндексом, Сколтехом и СПбГУ
17:379000 мАч, 100 Вт, 200 Мп, оптический зум 3,5х, разогнанная Snapdragon 8 Elite Gen 5 и вентилятор. Опубликовано первое изображение OnePlus Ace 7 Pro и OnePlus Ace 7
17:1810Первая частная российская орбитальная ракета полетит в 2031 году — она получит жидкостные кислородно-керосиновые двигатели
Луна уменьшилась на 45 метров: спутник Земли продолжает сжиматься — и новые разломы появляются до сих пор 17:094Луна уменьшилась на 45 метров: спутник Земли продолжает сжиматься — и новые разломы появляются до сих пор Остывание лунных недр вызвало образование более 10 тыс. разломов
15:2310Новые флагманы Vivo в Европе будут стоить примерно как iPhone 18 Pro. Стали известны цены на старшие модели линейки X500
15:155Бюджетный, но очень автономный? Motorola готовит смартфон Moto G47 Power с аккумулятором около 7000 мАч
15:043Intel готовит игровой процессор без единого большого ядра. Такой может быть новинка линейки Arc G3
14:5013Linux теперь можно защитить «Защитником Windows». Microsoft Defender теперь доступен для этой операционной системы
14:23Microsoft рассматривает вариант сделать даже Minecraft консольным эксклюзивом Xbox? На это намекает её новый опрос геймеров
14:058Nvidia действительно сильно улучшила работу DLSS 5. Тесты в разных играх показывают прирост на 30-40%
13:4018Intel действительно снова изменила принцип именования. Все новые процессоры Nova Lake будут называться Core Ultra 4000
12 070 мА·ч, 90 Вт и Snapdragon 8 Elite Gen 5. Инсайдер раскрыл характеристики новых смартфонов Honor Win 2 и Win 2 Pro13:32612 070 мА·ч, 90 Вт и Snapdragon 8 Elite Gen 5. Инсайдер раскрыл характеристики новых смартфонов Honor Win 2 и Win 2 Pro Win 2 Pro будет мощнее и получит систему охлаждения с двумя вентиляторами
13:10219 октября Япония запускает миссию MMX к спутникам Марса с пробоотборником, оплаченным краудфандингом
13:004В NASA создали твердотельные батареи для Луны, работающие при −80 °C
12:5914Asus заменила RTX 4080 Super на RTX 5080, но покупателя не устроил цвет видеокарты
12:512Altair встроила спутниковую связь Iridium в чипы: глобальный IoT без дополнительного модема
12:4038АвтоВАЗ сертифицировал Lada Vesta с моторами «Евро-6» — они будут мощнее нынешних
12:3113311 пассажиров и скорость 160 км/ч: российский скоростной поезд «Финист-Премиум» прошел уже 5000 км
11:584Бензиновые моторы сдают позиции: в топ-10 лучших двигателей года по версии WardsAuto впервые не попали классические ДВС
11:412Электровелосипед, который сам переключает передачи. Представлен Corratec E-Power Trekking 28 PX8 RD Wave Automatic — с мотором Bosch и батареей ёмкостью 800 Вт·ч
11:2526Лучший момент в жизни: невеста подарила жениху GeForce RTX 5090 — тот расплакался