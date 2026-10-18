Швейцарскую космическую компанию Beyond Gravity атаковали хакеры. Подозревают Китай

Производитель деталей для Ariane и NASA заявил о краже данных. По данным SRF, и компания, и правительство склоняются к тому, что за атакой стоит китайская разведка

Швейцарская космическая компания Beyond Gravity, принадлежащая федеральному конгломерату Ruag International, стала жертвой целенаправленной кибератаки, о которой сообщила в начале октября. Компания назвала атакующего «высокопрофессиональным игроком, что указывает на возможную государственную поддержку».

По данным швейцарского телеканала SRF, и Beyond Gravity, и федеральные власти считают, что за атакой стоит Китай, хотя официально это не подтверждено. Федеральное ведомство обороны и Управление кибербезопасности ведут расследование. Beyond Gravity подала уголовную жалобу в прокуратуру Берна.

Профессор Базельского университета Ральф Вебер, изучающий китайские спецслужбы, отмечает, что космос давно является целью разведок, а соперничество между США и Китаем особенно интенсивно. «Мы часто думаем, что шпионаж — это кража крупных технологий, но на практике важны и отдельные элементы, которые в совокупности могут иметь большое значение», — сказал он.

Швейцарскую космическую компанию Beyond Gravity атаковали хакеры. Подозревают Китай
Источник изображения: сгенерировано Muse

Для Ruag это повторение истории: более десяти лет назад группа уже подвергалась масштабной кибератаке, которую тогда приписывали России. Расследование было прекращено в 2018 году из-за невозможности установить виновных. После той атаки швейцарское правительство разделило конгломерат, и Beyond Gravity осталась в составе Ruag International.

Парламентский контрольный комитет уже проинформирован об инциденте. Остаётся неясным, какие данные были похищены, но факт утечки признан. Атака происходит в чувствительный для компании период: Федеральный совет ранее хотел продать Beyond Gravity, но парламент заблокировал сделку по соображениям безопасности. Если вина Китая будет доказана, то Швейцарии придётся балансировать между публичным осуждением и сохранением торговых отношений — недавно стороны завершили переговоры о расширении соглашения о свободной торговле.

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