Телескоп «Джеймс Уэбб» показал, что экзопланета WASP-17b имеет форму яйца

Астрономы восстановили форму далёкого газового гиганта по изменению яркости родительской звезды при прохождении планеты перед её диском

Экзопланета WASP-17b, расположенная примерно в 1000 световых годах от Земли, оказалась немного вытянутой — её форма напоминает яйцо. К такому выводу пришли астрономы, проанализировав данные космического телескопа «Джеймс Уэбб». WASP-17b относится к горячим юпитерам — газовым гигантам, которые обращаются очень близко к своим звёздам. В таких условиях мощные приливные силы способны заметно деформировать планету.

Учёные проследили, как меняется яркость родительской звезды на протяжении транзита, и по этим данным оценили расстояние от центра планеты до её края в разных направлениях. Так удалось выявить отклонение WASP-17b от идеальной сферической формы.

Телескоп «Джеймс Уэбб» показал, что экзопланета WASP-17b имеет форму яйца
Источник изображения: Engine House and Hannah Wakeford

Деформация согласуется с теоретическими моделями газовых гигантов, испытывающих сильное приливное воздействие. На форму планеты могут влиять её близость к звезде, приливная синхронизация вращения и циркуляция атмосферы. Однако по одним только наблюдениям транзита нельзя однозначно установить, какой вклад вносит каждый из этих факторов.

Результат показывает, что данные «Джеймса Уэбба» позволяют исследовать не только атмосферы экзопланет, но и их форму. Такой подход поможет точнее проверять модели строения газовых гигантов и выяснять, как близость к звезде влияет на их физические свойства.

Наука и космоскосмосАстрономияЭкзопланетыТелескоп Джеймс УэббИсточники:Nature Astronomy

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