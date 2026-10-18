Астрономы открылы первую зелёную звезду и, возможно, самую красную в истории наблюдений

Необычные цвета белых карликов объясняются составом и плотностью их атмосфер: некоторые из этих звёзд могут выглядеть розовыми, жёлтыми или бирюзовыми

Астрономы обнаружили белый карлик, который должен выглядеть зелёным для человеческого глаза, и ещё один, претендующий на статус «самой красной звезды из когда-либо зарегистрированных». Необычные оттенки связаны с химическим составом и экстремальной плотностью атмосфер этих звёзд.

Белые карлики — плотные остатки звёзд, подобных Солнцу, которые исчерпали запасы топлива. Их цвет, как и у других звёзд, зависит от температуры, но не только от неё. В атмосферах самых холодных белых карликов плотность может достигать примерно 1 г/см³ — порядка плотности воды. В таких условиях следовые количества элементов взаимодействуют с плотной гелиевой плазмой и поглощают свет в необычно широком диапазоне длин волн. Это меняет цвет звезды, который астрономы определяют по её спектру, — а затем рассчитывают, как его воспримет человеческий глаз.

Самый необычный объект в исследовании — белый карлик WD J1330+6435, расположенный в 284 световых годах от Земли. Его температура составляет около 4000 °C. Звезда поглощала обломки каменистых тел из своей планетной системы, из-за чего её атмосфера обогатилась кальцием, литием и натрием. По расчётам учёных, натрий поглощает оранжевую часть спектра, оставляя зеленоватое свечение. Авторы отмечают, что убедительных сообщений о других зелёных звёздах до сих пор не было.

Астрономы открылы первую зелёную звезду и, возможно, самую красную в истории наблюдений
Источник изображения: сгенерировано Muse

На противоположном конце цветового диапазона находится WD J1011+2845 — белый карлик всего в 48 световых годах от Земли. В его атмосфере много углерода, поднявшегося из глубин звезды. Углеродные молекулы сильно изменяют спектр излучения: почти весь свет приходится на длины волн более 600 нанометров. В результате звезда для человеческого глаза выглядит розовой. Исследователи считают её самой красной среди известных звёзд.

Команда также изучила 151 белый карлик в пределах 65 световых лет от Земли. Необычные цвета обнаружились у пяти объектов: два выглядели жёлтыми, три — розовыми. Это указывает, что примерно один белый карлик из 30 может иметь необычную «окраску». При этом медианная цветовая температура всей выборки составила около 6800 К — значение, соответствующее белому.

Последний результат уточняет распространённое представление о белых карликах как преимущественно голубых звёздах. Более горячие голубые объекты ярче и заметны с больших расстояний, поэтому в обзорах, отбирающих звёзды по яркости, они представлены непропорционально часто.

Наука и космоскосмосАстрономияАстрофизикаСпектроскопияИсточники:RAS Techniques and Instruments

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