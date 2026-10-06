Регистрация ЭКГ, 64 ГБ памяти, улучшенная навигация, 16 дней автономности, титан и сапфировое стекло. Представлены умные часы Garmin Approach S72

Встроенной флеш-памяти в четыре раза больше, чем у предыдущих Approach S70

Garmin представила новые умные часы Approach S72. Модель пришла на смену Approach S70 и получила 64 ГБ встроенной памяти — в четыре раза больше, чем у предшественницы. Продажи начнутся 9 октября, цена — $800 (в Европе — 800 евро, в Великобритании — 700 фунтов).

Garmin называет Approach S72 своими «ультимативными умными часами для гольфа». Новинка представлена в двух размерах корпуса — 43 и 47 мм, и для каждого предусмотрено по два варианта оформления. Безель — из титана, защитное стекло экрана — сапфировое.

Approach S72 получили полноценную встроенную картографию и улучшенную систему позиционирования: помимо традиционных спутниковых навигационных систем появилась поддержка японской QZSS, которая должна повышать точность определения местоположения в поддерживаемых регионах.

Еще одним нововведением стал отдельный светодиодный фонарик. Garmin в последние годы активно оснащает им свои премиальные спортивные часы.

Расширился и набор функций мониторинга здоровья. Approach S72 поддерживают регистрацию электрокардиограммы (ЭКГ) и круглосуточное измерение насыщения крови кислородом с помощью пульсоксиметра.

Часы также получили функцию Training Readiness. Она анализирует различные показатели организма и тренировочную нагрузку, чтобы оценивать готовность пользователя к физической активности. Кроме того, предусмотрено фирменное голосовое управление Garmin.

В обычном режиме работы автономность составляет 16 дней, при постоянном использовании GPS во время игры в гольф — до 20 часов. Также предусмотрена водозащита 5ATM.