ИИ может найти нужные данные в научной статье, выполнить расчёты и всё равно не понять, как именно авторы пришли к результату

Проверка ИИ-агентов выявила неоднозначности в 11 из 13 статей Nature: даже имея нужную информацию, модели не всегда понимали, как она влияет на расчёты

ИИ-агенты могут извлекать сведения из научных статей и выполнять вычисления, но этого не всегда достаточно, чтобы независимо повторить исследование. В эксперименте по воспроизведению астрономических результатов 12 вариантов анализа одного набора данных дали оценки от 2,16 до 3,53 килопарсека, тогда как в исходной работе было опубликовано значение около 2,70 килопарсека. Совпадение удалось получить только одним способом. При этом ключевая поправка, необходимая для воспроизведения результата, уже была указана в исходной статье.

Авторы работы "Reconstructing Implicit Scientific Knowledge: Evaluating LLM Agents through End-to-End Reproduction of Astronomy" проверили подход на 14 астрономических исследованиях: одном из The Astrophysical Journal и 13 статьях, опубликованных в Nature. В 11 из 13 последних они обнаружили методологические или интерпретационные неоднозначности, не позволявшие однозначно определить последовательность действий для воспроизведения анализа в рамках проведённых экспериментов.

В контрольном случае авторы проверили 12 заранее определённых вариантов расчёта, сочетавших разные способы отбора объектов, маскирования участков неба и учёта поправки к нулевой точке параллакса. Параллакс позволяет оценивать расстояние до небесного тела по видимому смещению его положения на фоне более далёких объектов. Различия в настройках привели к оценкам пространственного масштаба от 2,16 до 3,53 килопарсека вместо опубликованных примерно 2,70. Авторы подчёркивают, что не использовали исходный результат для подбора параметров или остановки расчётов: совпавший вариант обнаружили только после выполнения всех 12 анализов.

ИИ может найти нужные данные в научной статье, выполнить расчёты и всё равно не понять, как именно авторы пришли к результату
Источник изображения: сгенерировано Muse

Особенно показательной оказалась причина расхождения. В статье уже была указана поправка к параллаксу на +0,02 миллисекунды дуги, однако ИИ-агенты не распознали её причинную связь с результатом, пока анализ не показал влияние этой поправки. Иными словами, проблема заключалась не в отсутствии информации и не только в способности найти нужный параметр, а в понимании того, почему его необходимо применить именно к этим данным и в рамках именно этого исследования.

Авторы разделяют несколько причин неудачного воспроизведения: вычислительную ошибку, недостаточно определённую методику и неспособность связать отдельные сведения из статьи в единую логику анализа. Поэтому простое совпадение с опубликованным числом ещё не доказывает, что ИИ восстановил ход рассуждений авторов: нужный результат может получиться случайно или благодаря одному из нескольких допустимых вариантов обработки. Аналогично несовпадение не обязательно означает, что исходная научная работа ошибочна.

Исследователи предлагают оценивать научные ИИ-системы по всему процессу воспроизведения — от выбора данных и настроек до проверки итогов, — а не только по тому, совпало ли конечное число с публикацией. Такой подход позволяет выявлять решения, которые в статье могут оставаться неявными, поскольку специалисты принимают их на основе опыта и профессиональных соглашений. Однако даже аудит вычислений не заменяет предметных знаний: чтобы понять, какие допущения обоснованны, а какие меняют смысл результата, системе необходимо восстановить связь между методикой и научной задачей.

Предыдущая публикация: Спутники помогли раскрыть устройство недр карликовой планеты ХаумеаСледующая публикация: Google заявляет о самоулучшающемся ИИ. Собственный отчёт компании не видит ускорения
Главное
Все новости
11 минут назадИлон Маск: спасти госдолг США смогут только ИИ и роботы
18 минут назадGoogle заявляет о самоулучшающемся ИИ. Собственный отчёт компании не видит ускорения
02:26Спутники помогли раскрыть устройство недр карликовой планеты Хаумеа
01:08Люди увидели предмет, которого не существовало: учёные разобрали 55 исследований фокусов
00:392Астрономы открылы первую зелёную звезду и, возможно, самую красную в истории наблюдений
17 окт 23:432GPT-6-Astra решила 49 из 50 задач по теоретической физике — и нашла ошибки в расчётах учёных
17 окт 23:353Агент Google DeepMind решил 9 открытых математических задач Эрдёша — 2 из них не могли решить 56 лет
17 окт 23:24ИИ против болезни Альцгеймера: созданы молекулярные «ножницы» с ускорением реакции в 10 миллиардов раз
17 окт 23:155Физики рассчитали более эффективный путь к термоядерному зажиганию
17 окт 21:29Аминокислоты научились различать по одной молекуле с точностью выше 80%
17 окт 21:29Восемь штатов США подали в суд на OpenAI из-за безопасности ChatGPT для детей
17 окт 21:074Bank of America нанял 1000 подрядчиков для устранения уязвимостей, найденных ИИ
17 окт 20:479На японской АЭС «Онагава» остановлен энергоблок из-за утечки радиоактивной воды: через неисправный клапан уходит около 200 литров воды в час
17 окт 20:34Телескоп «Джеймс Уэбб» показал, что экзопланета WASP-17b имеет форму яйца
17 окт 19:55Asus впервые за пять лет выпустила видеокарту на GPU Intel. Правда, вовсе не для геймеров
17 окт 19:413За этот монитор с подсветкой QD-MiniLED просят 485 долларов. Представлен AOC Agon Pro AGP277QKM
17 окт 19:341Более 8000 долларов за игровой планшет. Топовая версия нового OneXPlayer Super X Pro предлагает 192 ГБ ОЗУ
17 окт 19:2413Intel первые рассказала о процессорах Razor Lake 2028 года, пообещав 700 TOPS производительности
17 окт 18:5321Asus представила витую пару для богатых : $42 за 1,5 метра
17 окт 18:467Nvidia не прощается с GeForce RTX 5090 — несмотря на то, что купить видеокарту становится всё сложнее
17 окт 18:321Baseus выпустила пауэрбанк за $25 с батареей 20 000 мА·ч, двумя кабелями и зарядкой 45 Вт
Российские учёные вошли в топ-1% мировых исследователей в области ИИ17 окт 18:1730Российские учёные вошли в топ-1% мировых исследователей в области ИИ В рейтинг Elsevier попали четыре специалиста, связанных с Яндексом, Сколтехом и СПбГУ
17 окт 17:3719000 мАч, 100 Вт, 200 Мп, оптический зум 3,5х, разогнанная Snapdragon 8 Elite Gen 5 и вентилятор. Опубликовано первое изображение OnePlus Ace 7 Pro и OnePlus Ace 7
17 окт 17:1814Первая частная российская орбитальная ракета полетит в 2031 году — она получит жидкостные кислородно-керосиновые двигатели
Луна уменьшилась на 45 метров: спутник Земли продолжает сжиматься — и новые разломы появляются до сих пор 17 окт 17:095Луна уменьшилась на 45 метров: спутник Земли продолжает сжиматься — и новые разломы появляются до сих пор Остывание лунных недр вызвало образование более 10 тыс. разломов
17 окт 15:2312Новые флагманы Vivo в Европе будут стоить примерно как iPhone 18 Pro. Стали известны цены на старшие модели линейки X500
17 окт 15:155Бюджетный, но очень автономный? Motorola готовит смартфон Moto G47 Power с аккумулятором около 7000 мАч
17 окт 15:045Intel готовит игровой процессор без единого большого ядра. Такой может быть новинка линейки Arc G3
17 окт 14:5015Linux теперь можно защитить «Защитником Windows». Microsoft Defender теперь доступен для этой операционной системы
17 окт 14:23Microsoft рассматривает вариант сделать даже Minecraft консольным эксклюзивом Xbox? На это намекает её новый опрос геймеров
17 окт 14:0512Nvidia действительно сильно улучшила работу DLSS 5. Тесты в разных играх показывают прирост на 30-40%
17 окт 13:4025Intel действительно снова изменила принцип именования. Все новые процессоры Nova Lake будут называться Core Ultra 4000