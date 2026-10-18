CERN и Mistral построят фундаментальную модель физики на данных Большого адронного коллайдера

Европейская организация по ядерным исследованиям (CERN) и французская ИИ-компания Mistral AI подписали долгосрочное партнёрство по созданию фундаментальных моделей для научных открытий.

Начать решили с физики высоких энергий. Центральный проект — предобученная модель Large Physics Model, которую назовут Flare. Обучать её планируют на миллиардах смоделированных протон-протонных столкновений на Большом адронном коллайдере (LHC).

CERN рассчитывает, что модель сможет решать несколько задач сразу: восстанавливать параметры столкновений, идентифицировать частицы, отмечать необычные сигналы и помогать оценивать проекты будущих детекторов. Сейчас сигналы детекторов LHC нужно превращать в восстановленные частицы и физические объекты до того, как специалисты начнут измерения. Этот процесс построен как цепочка специализированных алгоритмов, в которых машинное обучение уже используется на отдельных этапах. Фундаментальная модель должна, в отличие от этого, учиться на всём процессе восстановления данных и работать как единая система.

Источник изображения: CERN / Mistral

Руководитель IT-сектора CERN Энрика Поркари заявила, что физика высоких энергий даёт уникальную среду, в которой ИИ можно разрабатывать и проверять с исключительной строгостью. В CERN также подчёркивают, что объединят свои компетенции в физике частиц, работе с научными данными и крупномасштабных вычислениях с опытом Mistral в обучении больших моделей.

В CERN уверена, что в перспективе наработки могут быть полезны и более широкому научному сообществу.