Илон Маск: спасти госдолг США смогут только ИИ и роботы

Бывший глава DOGE заявил, что сокращение расходов не решит проблему, и признал: он слишком долго оставался в администрации, а не занимался ИИ

Илон Маск заявил, что правительство США не сможет закрыть дефицит бюджета за счёт сокращения расходов. В интервью биографу Уолтеру Айзексону он сказал: «Единственный способ решить проблему национального долга — это ИИ и роботы. Мы не решим её, пытаясь экономить». О содержании интервью издание Axios сообщило в пятницу.

По словам Маска, почти никто во власти по-настоящему не хочет сокращать траты — ни Белый дом, ни обе палаты Конгресса, ни суды, за редкими исключениями вроде сенатора Рэнда Пола. Он считает, что сокращения возможны, если президент Дональд Трамп сделает их главной целью, но борьба с растратами создаёт врагов.

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Маск также признал, что увлёкся работой в DOGE (Department of Government Efficiency) — департаменте эффективности правительства, который он возглавлял, — и слишком долго отсутствовал в своих компаниях. По его словам, нужно было оставаться на втором плане один-два месяца, а не четыре, которые он формально провёл в Белом доме. «Мне стоило вернуться и заняться ИИ немного раньше», — сказал он.

Ранее Маск уже приводил этот аргумент: в декабре прошлого года он говорил, что ИИ и робототехника — единственное, что может решить проблему долга.

Айзексон назвал Маска «выдающимся инженером», но добавил, что «в политике и в оценках людей он слишком склонен к мрачности и конспирологии».