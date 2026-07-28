Samsung бесплатно удваивает объем памяти Galaxy Z Fold 8 при предзаказе, но только в одной стране

При этом в Южной Корее сами по себе новые складные флагманы Samsung дешевле

Samsung решила порадовать покупателей новых складных смартфонов на домашнем рынке. В Южной Корее компания запустила акцию, в рамках которой те, кто оформил предзаказ на Galaxy Z Fold 8, Galaxy Z Fold 8 Ultra и Galaxy Z Flip 8, бесплатно получают вдвое больше встроенной памяти: вместо базовых 256 ГБ покупателям автоматически достается версия с 512 ГБ, при этом доплачивать за увеличение объема памяти не нужно.

Фото: Max Jambor / SamMobile

Интересно, что в большинстве других стран (США, Европа) Samsung в этот раз такую акцию не проводит. Хотя в предыдущие годы компания регулярно предлагала такую возможность в разных странах.

Но это еще не всё: сами по себе смартфоны в Южной Корее дешевле — примерно на 20%, чем в США. Это делает Южную Корею одним из самых выгодных мест для покупки новинок Samsung.

В других регионах ситуация противоположная: стоимость Galaxy Z Fold 8, Galaxy Z Fold 8 Ultra и Galaxy Z Flip 8 выросла примерно на $100 по сравнению с моделями предыдущего поколения.

Предварительные заказы на новые складные смартфоны уже открыты, официальный старт продаж намечен на 7 августа.