Китай испытал на орбите 400-вольтовую энергосистему для космических аппаратов — она станет основой лунных экспедиций

Китай завершил первые в мире орбитальные испытания 400-вольтовой системы электропитания для космических аппаратов. Испытательный комплекс, разработанный Китайской академией космических технологий (CAST), был доставлен на грузовом корабле Tianzhou-10 и успешно прошёл 2 серии испытаний после выхода на орбиту.

Все параметры соответствовали расчётным требованиям, подтвердив работоспособность, надёжность и пригодность новой архитектуры для эксплуатации в космосе. Система представляет собой полный комплекс энергоснабжения космического аппарата — от генерации и накопления энергии до её управления, распределения и передачи.

По данным разработчиков, проект обеспечил полный контроль над всей технологической цепочкой и ключевыми компонентами без зависимости от зарубежных технологий. Во время разработки специалисты решили ряд задач, включая высоковольтную изоляцию и обеспечение надёжной работы оборудования в условиях космической радиации и резких перепадов температур.

Фото: CAST

По словам специалиста в области космической техники Пан Чжихао (Pang Zhihao), переход с традиционных шин питания 28 В и 100 В на 400 В даёт сразу несколько преимуществ. При одинаковой передаваемой мощности значительно снижается сила тока, благодаря чему уменьшается масса силовых кабелей и потери энергии, упрощается охлаждение оборудования, а применение компонентов на основе карбида кремния (SiC) повышает эффективность преобразования энергии. Это позволяет сделать всю энергосистему компактнее и легче, освободив место для полезной нагрузки, а также обеспечить стабильное питание оборудования мощностью до мегаваттного класса.

Разработчики считают, что новая система станет базовой энергетической платформой для крупнейших космических проектов Китая. Она предназначена для питания электрических двигателей, оборудования пилотируемых лунных кораблей, посадочных модулей и луноходов, а также инфраструктуры будущей лунной исследовательской станции, включая научные приборы и системы жизнеобеспечения астронавтов.

По словам Пан Чжихао, первые в мире успешные орбитальные испытания такой технологии устранили одно из ключевых ограничений для создания мощных энергетических систем в дальнем космосе и создают основу для будущих экспедиций к Луне и Марсу.