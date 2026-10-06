10 000 мАч, но всего 6 ГБ ОЗУ при цене в 400 долларов. Представлен компромиссный монстр автономности Vivo S2 FE
А основная камера вообще одна
Компания Vivo без лишнего шума вывела на рынок смартфон, оснащённый гигантским аккумулятором ёмкостью 10 000 мАч. Модель S2 FE уже появилась на индийском сайте компании, и сейчас это максимально крупная батарея в линейке производителя.
В целом это среднебюджетное решение с ценой от 405 долларов. Кроме огромного аккумулятора аппарат в целом не выделяется чем-то необычным.
В основе лежит SoC Dimensity 7300e, дополненная 6/128 либо 8/128 ГБ. Видеть 6 ГБ оперативной памяти в аппарате за 400 долларов крайне непривычно, но, к сожалению, это может стать нормой.
Новинка также получила OLED-экран диагональю 6,83 дюйма с разрешением 1260р и поддержкой 120 Гц. Также есть основная камера разрешением 50 Мп, и, несмотря на дизайн, других камер в основном блоке попросту нет. Точнее, есть модуль разрешением 2 Мп, которым явно можно пренебречь.
Из остального стоит выделить Wi-Fi 6, а также защиту MIL-STD-810H и IP69.