10 000 мАч, но всего 6 ГБ ОЗУ при цене в 400 долларов. Представлен компромиссный монстр автономности Vivo S2 FE

Компания Vivo без лишнего шума вывела на рынок смартфон, оснащённый гигантским аккумулятором ёмкостью 10 000 мАч. Модель S2 FE уже появилась на индийском сайте компании, и сейчас это максимально крупная батарея в линейке производителя.

В целом это среднебюджетное решение с ценой от 405 долларов. Кроме огромного аккумулятора аппарат в целом не выделяется чем-то необычным.

В основе лежит SoC Dimensity 7300e, дополненная 6/128 либо 8/128 ГБ. Видеть 6 ГБ оперативной памяти в аппарате за 400 долларов крайне непривычно, но, к сожалению, это может стать нормой.

Новинка также получила OLED-экран диагональю 6,83 дюйма с разрешением 1260р и поддержкой 120 Гц. Также есть основная камера разрешением 50 Мп, и, несмотря на дизайн, других камер в основном блоке попросту нет. Точнее, есть модуль разрешением 2 Мп, которым явно можно пренебречь.

Из остального стоит выделить Wi-Fi 6, а также защиту MIL-STD-810H и IP69.