Потенциал свыше 1 Пбит/с: «Ростелеком» запустил оптическую магистраль TEA Next между Европой и Азией

«Ростелеком» завершил строительство ТрансЕврАзийской волоконно-оптической линии связи TEA Next. Магистраль протянулась через территорию России от западных регионов до Дальнего Востока и имеет выходы к границам с Монголией и Китаем. Официальный запуск состоялся на форуме «Цифровые решения-2026».

Проект реализуется с 2020 года. Новая линия рассчитана на 96 темных волокон, которые могут использовать российские и зарубежные операторы для передачи данных внутри страны и между Европой и Азией.

Для строительства применили оптический кабель с волокнами стандарта G.654. Задержка сигнала на маршруте Москва — Кяхта составляет не более 65 мс, а расчетный срок эксплуатации линии — минимум 25 лет. В зависимости от технологии DWDM ее потенциальная пропускная способность может достигать 384 Тбит/с, 768 Тбит/с или более 1 Пбит/с.

В «Ростелекоме» заявили, что TEA Next станет инфраструктурной основой для роста российского интернет-трафика, развития дата-центров, облачных сервисов и систем искусственного интеллекта. Линия также должна обеспечить транзит данных между Европой и Азией с небольшой задержкой и высокой устойчивостью.

При строительстве использовались российские компоненты. Первыми арендаторами темных волокон стали отечественные операторы связи. Интерес к проекту также проявляют компании из Китая, Монголии и стран СНГ.