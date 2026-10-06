«Росатом» готовится к эпохе после лития: в России будут разрабатывать новые типы батарей ⁠ 7

На территории Московского кластера электробатарей построен новый технологический объект, где планируется развивать существующие литий-ионные аккумуляторы и создавать батареи следующего поколения, в том числе натрий-ионные. Об этом сообщил генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачев.

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По его словам, новая площадка должна стать одним из научно-технологических центров формирующейся российской аккумуляторной отрасли. Лихачев назвал комплекс уникальным и заявил, что сопоставимые объекты в мире «можно пересчитать по пальцам одной руки».

Одним из ключевых направлений станет совершенствование литий-ионных аккумуляторов. Параллельно центр займется постлитиевыми технологиями — электрохимическими системами, которые в перспективе могут дополнить или в отдельных сферах заменить традиционные литий-ионные аккумуляторы. В частности, Лихачев отдельно отметил натрий-ионные батареи.

Натрий-ионные аккумуляторы рассматриваются как одно из перспективных направлений благодаря доступности сырья. По удельной энергоемкости современные натрий-ионные элементы в целом пока уступают передовым литий-ионным, поэтому такая технология особенно интересна для стационарных накопителей и других применений, где масса и размеры батареи не имеют критического значения. При этом натрий гораздо дешевле и доступнее лития.

Исследования не будут ограничиваться только натриевыми технологиями. По словам Лихачева, центр также займется другими перспективными электрохимическими системами, которые могут появляться по мере развития науки.

Отдельное внимание планируется уделить российским научным разработкам. «Росатом» рассчитывает использовать результаты отечественных исследований при создании новых поколений аккумуляторных ячеек и последующем масштабировании разработок до промышленного производства.

Новый центр станет частью создаваемого в Москве крупного аккумуляторного кластера, который должен объединить разработку и выпуск систем накопления энергии различного назначения — от компактных аккумуляторных элементов до тяговых батарей для электротранспорта.