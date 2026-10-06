Дефицит памяти продлится ещё три года? Компания YMTC не ожидает улучшений в ближайшее время

Ряд аналитиков ставит на 2028 год

Китайская компания YMTC, которая явялется вторым по величине производителем памяти в Китае, не считает, что кризис на рынке этой самой памяти минует в этом или следующем году.

Согласно интервью сотрудника компании ресурсу The Wire China, сама компания прогнозирует, что дефицит памяти продлится ещё три года. То есть минимум до второй половины 2029 года.

Сама компания производит в первую очередь память NAND, но источник не уточняет, о дефиците какой памяти шла речь. Впрочем, и NAND, и DRAM находятся в дефиците в целом по одним и тем же причинам.

Дефицит памяти продлится ещё три года? Компания YMTC не ожидает улучшений в ближайшее время
Источник изображения: Grok Imagine

Сама YMTC, к слову, в очередной раз повысила цены на свою продукцию, а также перенаправила производственные мощности на более маржинальную продукцию. Собственно, так делают все производители памяти в течение текущего кризиса.

Напомним, пока что многие аналитики говорят о том, что улучшение ситуации можно ожидать в 2028 году, так как именно тогда в эксплуатацию введут сразу несколько новых крупных фабрик по производству памяти.

Главное
Все новости
20 минут назадOctavia на минималках. Обновленная Skoda Slavia поступила в продажу: 8-ступенчатый «автомат» и массажер в заднем сиденье — за $12 тыс. (1 млн рублей)
39 минут назадSamsung закрыла 62 уязвимости в Galaxy, девять из них — критические
44 минуты назад10 000 мАч, но всего 6 ГБ ОЗУ при цене в 400 долларов. Представлен компромиссный монстр автономности Vivo S2 FE
53 минуты назад2Кузов Lada Azimut испытали кислотными дождями
20:59Samsung Galaxy A23 5G — всё: обновлений больше не будет
20:572На строительство ЦОД в США теперь приходится почти две трети всех денег на рынке частного офисного строительства
20:383Вместо синтетики — коллаген: ученые разрабатывают материал для 3D-печати живых тканей
20:372GameStop будет продавать PS5 Pro за 1400-1500 долларов, и это подержанные консоли
20:283Разрешение 4K, Dolby Vision и изображение с диагональю 7,6 метра: Hisense запустила в продажу проекторы C3, C3 Ultra и C3 Ultra Max
20:165DLSS 5 опробовали на легендарной игре Doom
20:022Регистрация ЭКГ, 64 ГБ памяти, улучшенная навигация, 16 дней автономности, титан и сапфировое стекло. Представлены умные часы Garmin Approach S72
18:501GTA V запустили прямо в браузере — неофициальный порт игры проработал всего несколько часов
17:314УАЗ «Патриот» получит электронную имитацию блокировки дифференциала
17:202Чистый экран без вырезов и Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6: Red Magic 12 Pro+ уже можно заказать в Китае
17:0210ИИ-бабушка, мама, папа и подросток «Билайна» заговорили мошенников на 6 тыс. дней
16:5713Пиратский «Приговор» дошел до суда: против москвича возбудили уголовное дело
16:545Сражу четыре аккумулятора, до 20 000 мА•ч, магнитная и быстрая зарядка от $21 до $30 — представлены Boat Apex Powerbank
16:4916«Росатом» готовится к эпохе после лития: в России будут разрабатывать новые типы батарей
16:441Samsung Galaxy S27 Ultra будет заряжаться быстрее S26 Ultra — без увеличения мощности зарядки
16:35310 000 мАч, камера Sony и IP69. Представлен защищенный смартфон Vivo S2 FE с огромной батареей, рассчитанной на 1400 циклов зарядки
16:161Умные часы с экраном MIP, водозащитой, GPS, регистрацией ЭКГ и «неограниченной автономностью». Представлены Garmin Enduro 4
16:0117В Москве за 14 месяцев построили гигафабрику аккумуляторов
15:453Смартфон Honor за $115, у которого есть дополнительный экран как у Xiaomi 18 Pro за $900. Представлен Play20C с батареей 6000 мАч и 50-мегапиксельной камерой
15:316Красная тревога, зеленая отмена: на «Госуслугах» появятся две кнопки для защиты от мошенников
14:121Очки для восстановления сна: Ростех модернизировал Blue Sky Pro
14:008Новый сокет, до 72 ядер Zen 6 и частота до 5 ГГц. Характеристики AMD Epyc Verano слил производитель кулеров
13:5819Потенциал свыше 1 Пбит/с: «Ростелеком» запустил оптическую магистраль TEA Next между Европой и Азией
13:334Экран втрое ярче, чем у предыдущей модели, и вдвое больше памяти. Представлен умные часы Suunto Race 3S
13:204Нобелевскую премию по физике 2026 года получил создатель нейтринной обсерватории IceCube
13:0510Роверы Яндекса доставляют заказы из 130 отделений «Лавки»
13:003В национальном мессенджере Max запустили опросы в каналах
12:071Засняли на телескоп: Солнце выбросило два облака плазмы в сторону Земли