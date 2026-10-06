Дефицит памяти продлится ещё три года? Компания YMTC не ожидает улучшений в ближайшее время

Китайская компания YMTC, которая явялется вторым по величине производителем памяти в Китае, не считает, что кризис на рынке этой самой памяти минует в этом или следующем году.

Согласно интервью сотрудника компании ресурсу The Wire China, сама компания прогнозирует, что дефицит памяти продлится ещё три года. То есть минимум до второй половины 2029 года.

Сама компания производит в первую очередь память NAND, но источник не уточняет, о дефиците какой памяти шла речь. Впрочем, и NAND, и DRAM находятся в дефиците в целом по одним и тем же причинам.

Сама YMTC, к слову, в очередной раз повысила цены на свою продукцию, а также перенаправила производственные мощности на более маржинальную продукцию. Собственно, так делают все производители памяти в течение текущего кризиса.

Напомним, пока что многие аналитики говорят о том, что улучшение ситуации можно ожидать в 2028 году, так как именно тогда в эксплуатацию введут сразу несколько новых крупных фабрик по производству памяти.