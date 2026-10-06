После рестайлинга Skoda Slavia стала еще больше похожа на Octavia, но есть и технические новшества

Octavia на минималках. Обновленная Skoda Slavia поступила в продажу: 8-ступенчатый «автомат» и массажер в заднем сиденье — за $12 тыс. (1 млн рублей)

Skoda начала продажи в Индии обновленного седана Slavia. В ходе рестайлинга автомобиль получил новую переднюю часть, более технологичный салон, функцию массажа в заднем сиденье и новую 8-ступенчатую автоматическую коробку передач. Интересно, что стоимость базовой версии даже снизилась — до $10 400 (примерно 900 тыс. рублей).

Обновленная Slavia была представлена в августе. Модель является младшим седаном в линейке Skoda и стилистически напоминает более крупную Octavia. Длина автомобиля составляет 4552 мм, в основе лежит локализованная для индийского рынка платформа MQB-A0-IN, которую Slavia делит с кроссовером Kushaq и некоторыми моделями Volkswagen.

После рестайлинга седан получил новый передний бампер с переработанными воздухозаборниками, измененную решетку радиатора и новую графику светодиодных фар. Также появились новые 16-дюймовые колесные диски. Сзади между фонарями установлена черная декоративная вставка с крупной надписью Skoda, фонари получили новую светодиодную графику.

Салон изменился заметнее. Диагональ центрального дисплея увеличилась до 10,1 дюйма, а сама система получила функции на основе искусственного интеллекта. Цифровая приборная панель также стала крупнее — ее диагональ увеличилась с 8 до 10,25 дюйма.

В список оснащения добавили систему кругового обзора, модернизированный кондиционер с более быстрым охлаждением салона и функцию массажа в заднем сиденье. Шесть подушек безопасности входят в стандартную комплектацию.

Гамма двигателей после обновления не изменилась. Базовый трехцилиндровый 1.0 TSI развивает 115 л.с. и может сочетаться с 6-ступенчатой механической коробкой или новой 8-ступенчатой классической АКПП. Последняя пришла на смену прежней 6-ступенчатой автоматической коробке.

Более мощный 1.5 TSI развивает 150 л.с. и работает только в сочетании с 7-ступенчатым роботом DSG. Автомобили с 1,5-литровым двигателем после рестайлинга получили задние дисковые тормоза вместо барабанных.

На вершине модельного ряда — Slavia Monte Carlo. Она отличается черными 16-дюймовыми дисками с красными тормозными суппортами, черной крышей, красными элементами решетки радиатора и отделкой под карбон. В салоне Monte Carlo используется черная отделка с красными вставками и контрастной прострочкой.

Базовая Skoda Slavia Classic с двигателем 1.0 TSI и механической коробкой стоит от 1 млн рупий ($10 400 или примерно 900 тыс. рублей). Это даже меньше, чем цена дорестайлинговой модели при запуске в 2022 году — тогда автомобиль стоил минимум 1,069 млн рупий ($11 100 или 950 тыс. рублей). Топовая Slavia Monte Carlo с 1.5 TSI и DSG оценивается от 1,884 млн рупий ($19 500 или 1,65 млн рублей).

Вчера Skoda представила первую в истории гибридную Skoda Octavia, она расходует всего 4,3 л бензина на 100 км.