Samsung Galaxy A23 5G — всё: обновлений больше не будет

Samsung завершила программную поддержку Galaxy A23 5G, представленного в 2022 году. Смартфон больше не будет получать новые версии Android и One UI, а также регулярные обновления безопасности.

Galaxy A23 5G вышел с Android 12 и оболочкой One UI 4.0. За время поддержки Samsung выпустила для него два крупных обновления операционной системы — до Android 13 и Android 14. После прекращения крупных обновлений компания еще два года выпускала для смартфона ежеквартальные патчи безопасности. Теперь закончился и этот период: Galaxy A23 5G исключен из списка устройств, для которых Samsung продолжает выпускать обновления.

LTE-версия Galaxy A23 получила последнее обновление безопасности еще в апреле 2026 года. Она появилась на рынке на несколько месяцев раньше модификации с поддержкой 5G, поэтому и срок ее программной поддержки завершился раньше.

Galaxy A23 5G стал последним представителем серии Galaxy A2x с настолько коротким периодом получения крупных обновлений Android. Выпущенный после него Galaxy A24 получил уже значительно более продолжительную поддержку — четыре обновления операционной системы и пять лет патчей безопасности.

В следующих поколениях Samsung увеличила сроки еще больше. Для Galaxy A26 и Galaxy A27 компания обещает шесть лет обновлений операционной системы и безопасности.

Прекращение обновлений не означает, что Galaxy A23 5G перестанет работать. Установленные приложения и основные функции смартфона останутся доступными. Однако со временем использование устройства будет становиться менее безопасным: новые уязвимости в Android и компонентах смартфона больше не будут исправляться официальными патчами.