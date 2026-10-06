Samsung закрыла 62 уязвимости в Galaxy, девять из них — критические

Samsung раскрыла полный список исправлений, вошедших в октябрьское обновление безопасности 2026 года для смартфонов и других совместимых устройств Galaxy. Патч закрывает 62 уязвимости, обнаруженные в Android, интерфейсе One UI и компонентах Samsung.

Источник изображения: SamMobile // Abhijeet Mishra

Из общего числа 45 проблем относятся к категории CVE (Common Vulnerabilities and Exposures) и устранены в рамках обновлений безопасности Google для Android. Среди них девять уязвимостей имеют критический уровень опасности, 33 классифицируются как высокорисковые, а еще три — как уязвимости среднего уровня.

Еще 17 уязвимостей относятся непосредственно к устройствам, программному обеспечению и сервисам Samsung. Компания обозначает такие проблемы как SVE (Samsung Vulnerabilities and Exposures). У семи из них средний уровень опасности, еще шесть — высокий.

Отдельно Samsung отмечает четыре уязвимости высокого риска в компонентах Samsung Semiconductor — однокристальных системах Exynos.

Распространение обновления началось несколькими днями ранее с отдельных моделей, сейчас Samsung постепенно расширяет охват важным обновлением.