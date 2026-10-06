До 128 ГБ ОЗУ, корпус тоньше 18 мм и очень яркий экран Mini-LED. Появились подробности о ноутбуке Microsoft Surface Ultra на RTX Spark

Компания Microsoft продолжает пересматривать своё семейство ноутбуков Surface, и сегодня стало известно, что номинально представленная ранее модель Surface Ultra на основе платформы Nvidia RTX Spark уже завтра, 7 октября, будет анонсирована полноценно. Однако подробности есть уже сейчас.

Итак, как ранее сообщалось, ноутбук получит 15-дюймовый экран Mini-LED и платформу RTX Spark со 128 ГБ оперативной памяти в максимальной конфигурации.

Как сообщает Windows Central, ноутбук будет доступен в нескольких конфигурациях. В основе может лежать как топовая SoC RTX Spark с 20-ядерным CPU и GPU с 6144 ядрами CUDA, так и её урезанная версия с 18 ядрами CPU и GPU c 5120 ядрами CUDA.

Младшая версия предложит 24 либо 32 ГБ ОЗУ, а старшая уже от 32 до 128 ГБ. Тот самый экран PixelSense Ultra сможет похвастаться плотностью 262 пикселя на дюйм и яркостью в HDR до 2000 кд/кв.м. Дисплей будет сенсорным.

Ноутбук будет весить около 2 кг при толщине менее 18 мм. Из остального сообщается о способности выдавать 99,6% своей максимальной производительности даже при отключении питания.