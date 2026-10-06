Новые спортивные часы сохранили корпус 45 мм, перешли на сапфировое стекло, получили более яркий AMOLED-дисплей и увеличенный запас автономности

Экран втрое ярче, чем у предыдущей модели, и вдвое больше памяти. Представлен умные часы Suunto Race 3S ⁠ 1

Suunto представила умные часы Race 3S, ставшие развитием модели Race S 2024 года. Новинка сохранила корпус диаметром 45 мм, толщиной 11,4 мм и массой 53 г.

На правой стороне по-прежнему две физические кнопки и цифровая заводная головка. Устройство выдерживает давление до 5 ATM, оснащено GPS и поддерживает картографические приложения.

Главным обновлением стал 1,32-дюймовый AMOLED-экран с разрешением 466×466 пикселей и пиковой яркостью 2000 нит. Это примерно втрое больше показателя предыдущего поколения — 600 нит, поэтому изображение должно оставаться лучше читаемым при ярком освещении. Вместо Gorilla Glass теперь используется сапфировое стекло, обеспечивающее повышенную устойчивость дисплея к царапинам.

Объем встроенной памяти увеличился вдвое — с 32 до 64 ГБ. Она предназначена в том числе для хранения офлайн-карт и локальной музыки.

При использовании GPS часы способны работать до 45 часов против 30 часов у предшественника. При обычном ежедневном использовании время автономной работы пока не раскрыто, тогда как Race S мог работать до 5 дней без подзарядки.