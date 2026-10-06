Кузов Lada Azimut испытали кислотными дождями

А также реагентами и палящим солнцем

АвтоВАЗ раскрыл подробности испытаний кузова и лакокрасочного покрытия нового кроссовера Lada Azimut. Автомобиль и его компоненты подвергали воздействию дорожных реагентов, интенсивного солнечного света, повышенных температур и среды, имитирующей кислотные осадки.

Значительная часть проверок проходила в специальных климатических камерах, где инженеры могли воспроизводить различные погодные условия и многократно повторять циклы воздействия. Особое внимание уделили защите от дорожных реагентов. Зимой кузов автомобиля постоянно контактирует с солями и другой противогололедной химией, поэтому инженеры проверяли устойчивость металлических элементов и защитных покрытий к коррозии.

Отдельная программа была посвящена лакокрасочному покрытию. Lada Azimut получил новую краску российского производства, которую испытали на устойчивость к продолжительному воздействию яркого света и высоких температур.

Еще одним испытанием стала имитация кислотных дождей. Окрашенные поверхности подвергали химическому воздействию и оценивали изменения покрытия. В АвтоВАЗе заявили, что новая отечественная краска успешно прошла эти проверки.

Эти испытания стали частью подготовки к эксплуатации кроссовера в российских дорожных и климатических условиях.