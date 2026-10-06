По словам Дмитрия Григоренко, интенсивность использования интернета можно условно сопоставить примерно с 21 днем, проведенными онлайн в течение года

«Вот они где, свободные вечера»: в правительстве подсчитали, что каждый россиянин потребляет в среднем 1,5 ТБ интернет-трафика в год ⁠ 5

В среднем на одного жителя России приходится около 1,5 ТБ интернет-трафика в год — примерно в полтора раза больше среднемирового показателя, составляющего около 1 ТБ. Такие данные привел заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Григоренко на форуме «Цифровые решения».

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По его словам, интенсивность использования интернета можно условно сопоставить примерно с 21 днем, или тремя неделями, проведенными онлайн в течение года. «Получается 21 день, то есть три недели. В среднем каждый россиянин три недели проводит в интернете. Вот они где, свободные вечера», — сказал Григоренко.

Вице-премьер отметил, что интернет фактически стал базовой потребностью для многих граждан. Постоянная доступность цифровых сервисов вошла в повседневную жизнь, поэтому перебои со связью становятся заметными даже при относительно короткой продолжительности.

Одновременно продолжает расти интернет-торговля. По данным Григоренко, более 80% россиян ежемесячно совершают покупки на цифровых платформах.

При этом интернетом регулярно пользуются не все жители страны. Согласно январскому исследованию фонда «Общественное мнение», 15% опрошенных заявили, что вообще не выходят в Сеть.