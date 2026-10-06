ИИ-бабушка, мама, папа и подросток «Билайна» заговорили мошенников на 6 тыс. дней

В общей сложности нейросети удерживали мошенников на линии около 140 тыс. часов

С начала 2026 года антифрод-система «Билайна» заблокировала более 870 млн нежелательных звонков. Об этом сообщил гендиректор оператора Сергей Анохин на пленарной сессии форума «Цифровые решения».

Часть подозрительных вызовов оператор перенаправляет голосовым ИИ-ассистентам. Они имитируют голоса разных членов семьи — бабушки, подростка, матери и отца — и вступают в длительные разговоры с мошенниками. Такой подход позволяет отвлекать злоумышленников и одновременно собирать данные для дальнейшего обучения моделей.

С начала года на «киберсемью» переключили 19,1 млн звонков. Суммарно ИИ-ассистенты общались с аферистами около 140 тыс. часов, или почти 6 тыс. дней. Всё это время злоумышленники вместо потенциальных жертв тратили ресурсы на разговоры с нейросетями.

По словам Анохина, накопленные диалоги используются для совершенствования моделей, чтобы они могли эффективнее распознавать и удерживать мошенников на линии.