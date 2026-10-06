УАЗ «Патриот» получит электронную имитацию блокировки дифференциала

А вместе с ней и еще ряд функций, в том числе систему помощи при экстренном торможении

Рестайлинговые автомобили УАЗ получат модернизированный комплекс активной безопасности на основе антиблокировочной системы российского производства. Оборудование разработано и выпускается ФГУП «НАМИ». Помимо обычной ABS, комплекс включает несколько электронных помощников.

Так, в состав системы войдет противобуксовочная система, ассистент старта на подъеме, система помощи при экстренном торможении. Также появится электронная имитация блокировки дифференциала: если одно из ведущих колес начинает свободно вращаться и теряет сцепление с поверхностью, система притормаживает его, перераспределяя крутящий момент в пользу колеса с лучшим сцеплением. Это позволяет повысить проходимость без установки дополнительной механической блокировки.

Перед внедрением комплекс прошел стендовые и дорожные испытания. Систему проверяли на асфальте и грунтовых дорогах, скользких покрытиях, подъемах и спусках, а также непосредственно в условиях бездорожья.