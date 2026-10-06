Samsung Galaxy S27 Ultra будет заряжаться быстрее S26 Ultra — без увеличения мощности зарядки
Флагман сохранит зарядку на 60 Вт, но сможет дольше удерживать мощность около 55–56 Вт
Samsung Galaxy S27 Ultra должен получить более высокую скорость зарядки без увеличения максимальной мощности.
Согласно утечке, смартфон сохранит проводную зарядку на 60 Вт, как и Galaxy S26 Ultra. Основные изменения коснутся алгоритма управления питанием: на начальном этапе зарядки аппарат сможет дольше удерживать мощность на уровне примерно 55–56 Вт.
За счет этого общая скорость пополнения аккумулятора может вырасти примерно на 2–3% относительно предыдущего поколения. Такой подход позволит Samsung эффективнее использовать уже установленный предел мощности, не повышая его до более высокого значения. При этом увеличение реальной скорости зарядки будет достигаться именно за счет оптимизации алгоритма.
По более ранним данным сертификаций и утечек, емкость аккумулятора Samsung Galaxy S27 Ultra может составить около 5700 мА•ч против меньшего показателя у предшественника.