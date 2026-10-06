За входящие письма платить не придется: Минцифры объяснило новую почтовую систему «Госуслуг»
Опубликован проект постановления
Минцифры предложило создать единую электронную почтовую систему для доставки юридически значимой корреспонденции через «Госуслуги». Отправка некоторых видов официальных сообщений будет платной, однако гражданам не придется платить за получение и чтение писем. Проект соответствующего постановления опубликован ведомством.
Оператором единой электронной почтовой системы (ЭПС) предлагается назначить «Почту России». Компания будет отвечать за создание, эксплуатацию и техническое развитие инфраструктуры, которая объединит граждан, бизнес, суды и государственные ведомства через электронные почтовые ящики на федеральном и региональных порталах «Госуслуг».
Плата будет взиматься за отправку определенных категорий юридически значимых сообщений. В частности, тариф предполагается применять к письмам органов государственной власти, муниципалитетов и Банка России, уведомлениям государственных корпораций и компаний с государственным участием более 50%, а также к отдельным обращениям граждан и организаций.
В систему также войдут извещения и документы, связанные с конституционным, гражданским, арбитражным, административным и уголовным судопроизводством. Платными для отправителя будут и сообщения, содержащие юридически значимые сведения о совершении или заключении сделок.
При этом часть корреспонденции предлагается доставлять бесплатно. В эту категорию войдут уведомления о государственной социальной помощи и мерах социальной поддержки, сообщения государственных и муниципальных учреждений, сведения из ГИС ЖКХ и платежные документы за коммунальные услуги.
Для обычного пользователя получение официальных сообщений останется бесплатным. Платить за электронное письмо от суда, ведомства или другой государственной структуры не потребуется. Не появится и отдельная плата за стандартное использование «Госуслуг» — например, запись к врачу, подачу заявлений на пособия или получение других государственных услуг.
Тариф будет возникать в тех случаях, когда гражданин или организация самостоятельно использует ЭПС для отправки юридически значимой корреспонденции. В качестве примеров такой переписки можно привести официальные претензии или судебные документы.
Государственные органы, в свою очередь, будут оплачивать «Почте России» электронную доставку корреспонденции. По замыслу ведомства, такая схема должна работать по аналогии с отправкой традиционных заказных писем.
Одной из ключевых функций ЭПС станет юридическая фиксация доставки. Система должна подтверждать не только факт отправки сообщения, но и его получение адресатом. Это особенно важно для судебных извещений, официальных претензий и других документов, для которых имеют значение дата и подтверждение вручения.
При этом полностью отказываться от бумажной корреспонденции граждан не заставят. В личном кабинете «Госуслуг» можно будет официально отказаться от получения юридически значимых документов в электронном виде. В таком случае их продолжат доставлять традиционным способом.
По замыслу Минцифры, единая система должна заменить или объединить существующие разрозненные каналы электронной ведомственной переписки и создать единый стандартизированный механизм доставки официальных документов.
Если проект постановления утвердят в нынешнем виде, документ вступит в силу 1 марта 2027 года. Нормы, связанные с обязательным использованием электронных почтовых ящиков на «Госуслугах», планируется применять с 1 сентября 2027 года.