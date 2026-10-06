Сражу четыре аккумулятора, до 20 000 мА•ч, магнитная и быстрая зарядка от $21 до $30 — представлены Boat Apex Powerbank

Старшая модель Apex PB445 получила аккумулятор на 20 000 мА•ч и двустороннюю зарядку Turbo Fast Charging мощностью 45 Вт

Компания Boat представила серию внешних аккумуляторов Apex, в которую вошли четыре модели. Линейка включает устройства емкостью до 20 000 мА•ч, поддержку быстрой проводной зарядки и магнитного беспроводного питания.

Старшая модель Apex PB445 получила аккумулятор на 20 000 мА•ч и двустороннюю зарядку Turbo Fast Charging мощностью 45 Вт. Также поддерживаются стандарты QC 3.0, Power Delivery и PPS.

Сражу четыре аккумулятора, до 20 000 мА•ч, магнитная и быстрая зарядка от $21 до $30 — представлены Boat Apex Powerbank
Источник изображения: gizmochina // Boat

Apex PB445 оснащен встроенным двусторонним кабелем USB Type-C, отдельными портами USB-C и USB-A, поэтому способен одновременно заряжать до трех устройств. Модели Apex PB400 и PB400 Pro также получили батареи на 20 000 мА•ч, но ограничены мощностью 22,5 Вт. PB400 поддерживает QC 3.0, Power Delivery и PPS, имеет встроенный USB-C, отдельные USB-C и USB-A, а версия Pro отличается более компактным корпусом и стеклянной верхней панелью с цифровым индикатором остаточного заряда.

Для беспроводной зарядки предназначен Apex PB332 MagnaCharge с аккумулятором на 10 000 мА•ч. Он поддерживает магнитную зарядку мощностью 15 Вт и проводную на 22,5 Вт, а встроенная складная подставка позволяет устанавливать смартфон вертикально. В комплект входит кольцо MagnaCharge для добавления магнитной совместимости.

Стоимость моделей составляет $21 за PB332 MagnaCharge, $23 за PB400, $27 за PB400 Pro и $30 за PB445.

Главное
Все новости
30 минут назадУАЗ «Патриот» получит электронную имитацию блокировки дифференциала
41 минуту назадЧистый экран без вырезов и Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6: Red Magic 12 Pro+ уже можно заказать в Китае
58 минут назад4ИИ-бабушка, мама, папа и подросток «Билайна» заговорили мошенников на 6 тыс. дней
16:576Пиратский «Приговор» дошел до суда: против москвича возбудили уголовное дело
16:497«Росатом» готовится к эпохе после лития: в России будут разрабатывать новые типы батарей
16:441Samsung Galaxy S27 Ultra будет заряжаться быстрее S26 Ultra — без увеличения мощности зарядки
16:35110 000 мАч, камера Sony и IP69. Представлен защищенный смартфон Vivo S2 FE с огромной батареей, рассчитанной на 1400 циклов зарядки
16:16Умные часы с экраном MIP, водозащитой, GPS, регистрацией ЭКГ и «неограниченной автономностью». Представлены Garmin Enduro 4
16:0111В Москве за 14 месяцев построили гигафабрику аккумуляторов
15:451Смартфон Honor за $115, у которого есть дополнительный экран как у Xiaomi 18 Pro за $900. Представлен Play20C с батареей 6000 мАч и 50-мегапиксельной камерой
15:313Красная тревога, зеленая отмена: на «Госуслугах» появятся две кнопки для защиты от мошенников
14:122Очки для восстановления сна: Ростех модернизировал Blue Sky Pro
14:005Новый сокет, до 72 ядер Zen 6 и частота до 5 ГГц. Характеристики AMD Epyc Verano слил производитель кулеров
13:5818Потенциал свыше 1 Пбит/с: «Ростелеком» запустил оптическую магистраль TEA Next между Европой и Азией
13:334Экран втрое ярче, чем у предыдущей модели, и вдвое больше памяти. Представлен умные часы Suunto Race 3S
13:204Нобелевскую премию по физике 2026 года получил создатель нейтринной обсерватории IceCube
13:0510Роверы Яндекса доставляют заказы из 130 отделений «Лавки»
13:004В национальном мессенджере Max запустили опросы в каналах
12:071Засняли на телескоп: Солнце выбросило два облака плазмы в сторону Земли
12:0029От создателей российского аналога Starlink. Бюро 1440 показало терминал на 700 Мбит/с и другие новинки
11:543«Рецептов нет ни у нас, ни у Китая, ни у США»: Росатом исключил передачу энергообъектов под контроль ИИ
11:531«ГигаЧат» Сбера научился создавать видео с синхронным звуком
11:501Поезд получил новый путь «по воздуху» — РЖД испытали дистанционное управление
11:436Камера Zeiss, 7200 мАч, 90 Вт, IP69 — в смартфоне среднего уровня. Представлен Vivo V80
11:3914T2 запустил 5G в Кремле и на Красной площади
11:304Honor Power 3 получит огромный 7-дюймовый OLED-экран, монструозный аккумулятор и новый чип Dimensity 8600
11:298В России представили «президентские» iPhone 18 Pro и Samsung S26
11:262На мировой рынок выходит смартфон Huawei с толщиной 3,5 мм, 10-дюймовым экраном и топовой камерой⁠ Mate XT 2
11:222Специально для России: МТС представила автономную базовую станцию — на одной заправке дизелем она работает 12 суток
11:198600-сильный российский кроссовер Aurus Komendant с мотором V8 серьёзно обновится
11:121Яндекс открыл технологию обработки данных в реальном времени
11:1116iPhone 18 Pro начали терять цвет — у владельцев выцветает корпус вокруг камер