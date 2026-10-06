Сражу четыре аккумулятора, до 20 000 мА•ч, магнитная и быстрая зарядка от $21 до $30 — представлены Boat Apex Powerbank ⁠ 1

Компания Boat представила серию внешних аккумуляторов Apex, в которую вошли четыре модели. Линейка включает устройства емкостью до 20 000 мА•ч, поддержку быстрой проводной зарядки и магнитного беспроводного питания.

Старшая модель Apex PB445 получила аккумулятор на 20 000 мА•ч и двустороннюю зарядку Turbo Fast Charging мощностью 45 Вт. Также поддерживаются стандарты QC 3.0, Power Delivery и PPS.

Источник изображения: gizmochina // Boat

Apex PB445 оснащен встроенным двусторонним кабелем USB Type-C, отдельными портами USB-C и USB-A, поэтому способен одновременно заряжать до трех устройств. Модели Apex PB400 и PB400 Pro также получили батареи на 20 000 мА•ч, но ограничены мощностью 22,5 Вт. PB400 поддерживает QC 3.0, Power Delivery и PPS, имеет встроенный USB-C, отдельные USB-C и USB-A, а версия Pro отличается более компактным корпусом и стеклянной верхней панелью с цифровым индикатором остаточного заряда.

Для беспроводной зарядки предназначен Apex PB332 MagnaCharge с аккумулятором на 10 000 мА•ч. Он поддерживает магнитную зарядку мощностью 15 Вт и проводную на 22,5 Вт, а встроенная складная подставка позволяет устанавливать смартфон вертикально. В комплект входит кольцо MagnaCharge для добавления магнитной совместимости.

Стоимость моделей составляет $21 за PB332 MagnaCharge, $23 за PB400, $27 за PB400 Pro и $30 за PB445.