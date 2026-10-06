GTA V запустили прямо в браузере — неофициальный порт игры проработал всего несколько часов

Сайт PlayGTA5.com, позволявший запускать Grand Theft Auto V непосредственно в браузере, проработал всего несколько часов после запуска. Неофициальный порт использовал WebAssembly и выполнял основную часть вычислений на устройстве пользователя, а не через облачный стриминг.

После запуска PlayGTA5.com сначала начал выдавать ошибку Cloudflare 1014, а затем содержимое сайта заменили старой рекламой продуктов питания в стилистике 1970-х годов. Сейчас ресурс восе перестал открываться.

Официальная причина прекращения работы сайта не назван. Нет подтверждений, что Take-Two Interactive или Rockstar Games успели направить разработчикам юридические претензии. При этом вмешательство правообладателей остается одной из возможных причин — ранее Take-Two уже добивалась прекращения работы других неофициальных проектов, связанных с переносом игр серии GTA. В частности, компания добилась прекращения работы аналогичного браузерного проекта на основе GTA: Vice City.

Основой для переноса стал WebAssembly — низкоуровневый формат, позволяющий запускать в браузерах программы с производительностью, более близкой к нативному коду, чем при использовании традиционного JavaScript. В сочетании с современными графическими API браузеров это расширяет возможности запуска сложного программного обеспечения непосредственно на веб-странице.

PlayGTA5.com зато работает альтернативный вариант — Taipei GTA.