Поезд получил новый путь «по воздуху» — РЖД испытали дистанционное управление

Система получила новый путь непосредственно из диспетчерского пункта, отреагировала на светофоры и заблокировала отправление при запрещающем сигнале

РЖД успешно испытали дистанционную передачу маршрута движения непосредственно на бортовую систему поезда.

Технология является частью проекта по созданию системы управления составами через цифровой радиоканал. Во время испытаний измененный номер пути появился на экране бортового устройства, после чего система автоведения самостоятельно рассчитала скорость и траекторию движения без вмешательства машиниста.

Автоматика также контролировала сигналы светофоров: в нужный момент поезд остановился, а при запрещающем сигнале система заблокировала отправление. Испытания прошли на железной дороге в Свердловской области.

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Пока данные о маршруте машинист вводит вручную по команде дежурного по станции или поездного диспетчера, после чего бортовая система проверяет возможность движения с учетом сигналов светофоров и информации о свободности пути, поступающей через тональные рельсовые цепи.

В рамках нового испытания путь приема локомотива изменили с главного на боковой. Сведения о новом маршруте передали непосредственно из диспетчерского пункта по радиоканалу сразу в систему безопасности и систему автоведения поезда.

Разработкой технологии занимается НИИАС, а ее дальнейшее внедрение рассматривается в рамках комплексного проекта цифрового управления движением.