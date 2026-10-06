Роверы Яндекса доставляют заказы из 130 отделений «Лавки»

«Яндекс Лавка» расширила сеть дарксторов, из которых заказы доставляют роботы-роверы. Сейчас они работают со 130 из 736 складов сервиса в России. В сентябре число заказов, переданных покупателям с помощью роботов, достигло 10 тыс. в сутки. Об этом рассказали в пресс-службе Яндекса.

Рободоставка уже доступна в 11 городах, включая Москву, Санкт-Петербург, Казань, Нижний Новгород и Подмосковье. До конца 2026 года «Яндекс Лавка» намерена подключить еще как минимум 270 дарксторов. В список новых городов войдут Воронеж и Тюмень. В результате заказы будут доставлять роботы как минимум из 400 точек — более чем втрое больше нынешнего показателя.

Согласно исследованию ВЦИОМ, жители городов, где роботы пока не работают, в основном положительно или нейтрально относятся к перспективе их появления. Среди главных преимуществ респондентов — возможность доставки независимо от погоды и отсутствие прямого контакта с курьером. Две трети опрошенных считают, что роботы могут частично решить проблему нехватки курьеров.

Помимо «Яндекс Лавки», роверы доставляют заказы «Яндекс Еды», «Яндекс Доставки» и партнерских компаний. Во II квартале 2026 года парк роботов Яндекса превысил 1 тыс. единиц.