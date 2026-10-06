Засняли на телескоп: Солнце выбросило два облака плазмы в сторону Земли

Солнечная активность продолжает стремительно усиливаться после всплеска, начавшегося накануне вечером. Количество вспышек резко выросло.

Космические телескопы уже передали изображения. По полученным данным, в результате взрывов в направлении Земли были выброшены как минимум два крупных облака плазмы. На видеозаписи они выглядят как темные волокна, расходящиеся от области вспышки. В ближайшие один-два часа специалисты рассчитывают точнее определить траектории облаков и оценить возможные последствия для Земли.

При этом текущая интенсивность вспышек остается умеренной, хотя активность достигла максимального уровня как минимум за последний месяц.

Для перехода к классу X мощность солнечных вспышек должна увеличиться примерно в пять раз. Если нынешние темпы выброса энергии сохранятся, такой сценарий теоретически может реализоваться уже сегодня.