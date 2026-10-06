Фрэнсис Хальцен удостоен высшей научной награды «за вклад в создание нейтринной обсерватории на Южном полюсе и открытие нейтрино астрофизического происхождения»

Нобелевскую премию по физике 2026 года получил создатель нейтринной обсерватории IceCube ⁠ 1

Нобелевскую премию по физике 2026 года получил бельгийско-американский физик Фрэнсис Хальцен (Francis Halzen) «за решающий вклад в создание нейтринной обсерватории IceCube и открытие высокоэнергетических нейтрино астрофизического происхождения».

Об этом объявила Шведская королевская академия наук. Хальцен работает в Университете Висконсина в Мэдисоне (University of Wisconsin–Madison).

IceCube расположена во льдах Антарктиды в районе Южного полюса и предназначена для регистрации нейтрино — практически не взаимодействующих с веществом элементарных частиц. Благодаря огромному объёму льда обсерватория позволяет обнаруживать редкие взаимодействия нейтрино и определять направление, откуда пришли наиболее энергичные частицы.

Работа IceCube стала важным инструментом для изучения Вселенной в новом диапазоне энергий. Высокоэнергетические нейтрино астрофизического происхождения несут информацию о процессах за пределами Солнечной системы и позволяют исследовать космические источники экстремального излучения.

Размер денежной части премии в 2026 году составляет 12 млн шведских крон — около $1,2 млн, или примерно £900 тыс. Если премию присуждают нескольким лауреатам, то эта сумма делится между ними. Награду Хальцену вручат 10 декабря в Стокгольме на церемонии с участием короля Швеции Карла XVI Густава.