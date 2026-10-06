«Рецептов нет ни у нас, ни у Китая, ни у США»: Росатом исключил передачу энергообъектов под контроль ИИ

Замгендиректора по науке и стратегии Росатома Евгений Абакумов отметил, что компания не передает энергообъекты под контроль ИИ, да и в целом человечество далеко от этого решения.

Мы серьезно и системно про это думаем, но рецептов пока нет не только у нас, но и у китайцев с американцами тоже. Потому что никто пока не передает управление такими объектами искусственному интеллекту. Евгений Абакумов

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Он добавил: «Чтобы полностью какой-то искусственный мозг управлял всеми энергетическими объектами мира, со всеми технологическими процессами, мне кажется, здесь мы далеки от того, чтобы человечество приняло такое решение».