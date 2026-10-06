Представили также компактный терминал для спасателей и устройство для поездов на скорости до 400 км/ч

От создателей российского аналога Starlink. Бюро 1440 показало терминал на 700 Мбит/с и другие новинки ⁠ 4

Бюро 1440 представило расширенную линейку абонентских терминалов собственной разработки. Главной новинкой стал серийный 1440.УЛЬТРА, способный передавать данные со скоростью до 700 Мбит/с.

Напомним, российская компания Бюро 1440 (входит в «ИКС Холдинг») разрабатывает низкоорбитальную спутниковую систему «Рассвет», которая позиционируется как российский аналог Starlink.

Устройство рассчитано как на стационарное применение на промышленных и инфраструктурных объектах, удаленных территориях и стройплощадках, так и на использование в движении. При сохранении размеров 600×600 мм масса терминала снизилась на 30% относительно предсерийного образца. Корпус соответствует степени защиты IP67 и рассчитан на широкий диапазон температур.

Вторым представленным решением стал находящийся в разработке компактный терминал 1440.МИНИ размером 300×300 мм. Несмотря на уменьшенные габариты и небольшую массу, он должен обеспечивать скорость передачи данных около 100 Мбит/с. Устройство создается как переносное средство связи для спасательных подразделений, экипажей экстренных служб, геологических экспедиций и других задач, где требуется мобильный доступ к спутниковой сети. Сроки начала производства пока не объявлены.

Для железнодорожного транспорта компания развивает терминал 1440.ЗЕМЛЯ, который уже используется в тестовой программе на составе РЖД. Устройство разрабатывается с учетом отраслевых стандартов и должно сохранять стабильную передачу данных при скорости движения поезда до 400 км/ч. Конструкция учитывает требования разных типов вагонов, благодаря чему доступ к онлайн-сервисам через спутниковую сеть планируется обеспечить пассажирам поездов дальнего следования, «Ласточек» и «Сапсанов» на всем маршруте.

«Параллельно с развертыванием спутниковой группировки мы развиваем наземный сегмент и формируем линейку абонентских терминалов для оптимального решения задач клиентов. Масса и габариты, степень защиты от влаги и внешних факторов, комплектация – вариации этих параметров позволят реализовать максимально широкий спектр сценариев для бизнеса и для жизни», – отметил заместитель генерального директора по развитию бизнеса и продуктам Бюро 1440 Дмитрий Агафонов.